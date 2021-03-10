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2021 Emekli ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri zamlandı mı?

Ramazan ayı yaklaşırken emekli vatandaşların akıllarında Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı soruları yer alıyor. Peki bu sene Ramazan Bayramı'nda emeklilere ne kadar ikramiye verilecek. İşte sorunun cevabı...

10 Mart 2021 Çarşamba 22:15
2021 Emekli ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri zamlandı mı?
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13 milyona yakın emekli Ramazan ayına az bir süre kala bayramda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. İkramiyelere 2021 yılı için zam yapılıp yapılmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz senelerde emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1000 TL ikramiye verilmişti. Bu sene için ise zam iddiası ortaya atıldı.

İkramiyelerin 10-12 Mayısıs’ta yatması bekleniyor

Bu sene 13 Mayısıs – 15 Mayısıs arasına denk gelen Ramazan Bayramı için emekli ikramiyeleri tahminen vatandaşların banka hesaplarına 10-12 Mayısıs arasında yatacak.

Bu ikramiyeden yeni emekli olmuş vatandaşlarda faydalanabilecek. Mayısıs ayının sonuna kadar emekli maaşı bağlanan vatandaşlar bu sene verilecek iki bayram ikramiyesini de alabilecek. Emekli maaşı Temmuz ayının sonuna kadar bağlanan vatandaşlar ise yalnızca Kurban Bayramı için verilecek ikramiyeyi alabilecekler.

İkramiyelere zam mı geldi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen bayram ikramiyelerine bu sene için %25 oranında bir zam yapılmasının gündeme geleceği iddia edildi. Eğer iddialar doğru çıkarsa şu zamana kadar 1000 TL olan ikramiyeler zam ile beraber 1250 TL olacak.  



Son Güncelleme: 10.03.2021 22:15
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