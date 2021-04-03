2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2018 yılından beri emeklilere Ramazan ile Kurban Bayramlarında 1000 TL ikramiye verilmekte. Peki, bu seneki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman veriliyor?

2021 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi bayramdan hemen önce veriliyor. Bu seneki bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı tarihi düşünüldüğü zaman ikramiyelerin Mayısıs Ayı’nın ilk on günü içinde yapılması tahmin edilmekte.

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi: 10 – 12 Mayısıs 2021

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi: 12 -16 Temmuz 2021 tarihleri arasına yatırılması tahmin ediliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor?

2018 senesinde uygulamaya koyulan bayram ikramiyesi, emekli vatandaşlar için ek gelir desteği sağlıyor. Geçtiğimiz üç sene süresince Ramazan ile Kurban Bayramlarından önce 1000’er TL ikramiye almış olan emekli vatandaşların gözü bu sene ki ödemelerde.

Ramazan ile Kurban Bayramları öncesinde 1000 TL ikramiye ödemesi alan emekli vatandaşlar, yapılacak ödemede artış olmasını da beklemekte. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer ki enflasyona endekslenir ise; emekli vatandaşların, dul ile yetim aylığı alan kişilerin bayram ikramiyelerine her sene bir önceki yıla yapılan enflasyon oranında zam yapılabilir.

Ramazan Bayramı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvime göre, 2021 yılı Ramazan Bayramı’nın başlama tarihi 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe, bitiş tarihi de 15 Mayısıs 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.