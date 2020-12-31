2021 yılına sayılı günler kala pek çok kişi 2021 ekinoksunu araştırmaya başladı. Coğrafya dersinde gösterilen ve gece – gündüz eşitliğinin belirtildiği, en uzun ve en kısa günlerin açıklandığı Ekinoks pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

2021 ekinoks tarihleri ne zaman?

Dünyanın ekseninde ki eğiklik nedeni ile güneşin etrafında dönmesi sonucu oluşan Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları olarak bilinir. 21 Aralık ve 21 Haziran gün dönümlerini ifade edilirken, 21 Mart tarihinde kuzey yarım küre güneş ışınlarını dik bir açı ile alırken ekvatorda güneş tam tepedeyken gölge boyu sıfırdır. 21 Mart tarihi ile güneş ışınları kuzey yarım küreye dik açı ile gelmeye başlar.

21 Mart tarihi sonrasında güney yarım kürede geceler uzamaya başlarken kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. 21 Mart tarihinde güney yarım kürede sonbahar başlarken kuzey yarım kürede ilkbahar başlangıcı yaşanır.

21 Mart tarihinde aynı zamanda güney kutup ve kuzey kutup noktalarında güneş görülürken dünyada gece gündüz süreleri eşitlenmeye başlar. 21 Mart tarihi sonrasında güney kutup noktasında 6 ay gece yaşanırken kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz süreci başlar.

21 Haziranda ise kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken en kısa gece yaşanır. Bu tarihten sonra kuzeye gidildikçe gündüzler uzamaya başlar. 21 Haziran tarihi kuzey yarım kürede yazın başlangıcı olurken güney yarım kürede kış başlar.