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2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!

Araba kullanmak isteyen vatandaşlarımız ehliyet alarak rahat bir şekilde araç kullanabilirler. Vatandaşlarımız Mart ayı ehliyet sınavı tarihlerini merak ediyor. Ehliyet sınavı tarihleri açıklandı.

16 Mart 2021 Salı 18:26
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
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Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında Mart ayı ehliyet sınav tarihleri gelmektedir. Araba kullanmak isteyen vatandaşlarımız ehliyet alarak rahat bir şekilde araç kullanabilirler. Vatandaşlarımız Mart ayı ehliyet sınavı tarihlerini merak ediyor. Ehliyet sınavı tarihleri açıklandı.

Ülkemizde ehliyet almadan araba kullanmak yasaktır. Bundan dolayı ehliyet almak şarttır. En çok merak edilen konuların başında Mart ayı ehliyet sınavları ne zaman sorusunun yanıtları geliyor. Ehliyet sınavları Mart ayı içerisinde 1 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında yapılacaktır.

Buna göre sürücü adayları MEB tarafından belirtilen sınav merkezlerine giderek elektronik sınava girecekler. Bilindiği üzere ehliyet sınavlarının ikinci aşaması direksiyon sınavıdır. Sadece yazılı sınavdan geçmek yetmemektedir.

Ehliyet Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Teorik sınavlar e-sınav merkezlerinde elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Teorik ve pratik sınav tarihleri ve merkezleri MEB tarafından belirlenmektedir. 15 Ocak 2021 tarihinde MEB tarafından yayınlanan resmi yazıda, direksiyon sınavlarına girenlerin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf kalacağı belirtilmişti.

Ehliyet Alma Şartları

Ehliyet almak isteyenlere 3 temel şart sunulmaktadır. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Hangi ehliyet sınıfına başvuru yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı da aranmaktadır. Ehliyet almak isteyenlerin en az ilk okul mezunu olması gerekmektedir.

Ehliyet İçin Gerekli Evraklar

  • Kimlik cüzdan fotokopisi
  • 4 tane biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Sicil kaydı
  • Öğrenim durumunu gösteren belge


Son Güncelleme: 16.03.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetSınav
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