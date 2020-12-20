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2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?

2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Aralık 20 Pazar tarihindeki haberimizden 2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 14:54
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
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İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Bekçiler, son yıllarda en çok alımı olan kurumlardan biri oldu. Bekçi alımlarına olan yoğun ilgi devam ederken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı şartlarını araştırmaya başladı.

Son olarak İstanbul’da alım yapılmıştı

2020 yılında bekçi alımı çok az yapıldı. Bunun nedeni ise daha önceki yıllarda çok fazla alım yapılması olarak gösterildi. Öte yandan son olarak İstanbul’da 400 bekçi alımı yapılmıştı.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 2020 yılı bitmeden bir bekçi alımının yapılmaması bekleniyor. Ancak 2021 yılı içerisinde bekçi alımlarının olması bekleniyor. Alımların çok büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yapılırken toplamda 100 bin bekçi alımının 2021 yılında yapılması bekleniyor.

Bekçi alımı askerlik şartı

Bekçi alımlarında askerlik şartı aranmaktadır. Ancak adaylar bu şartın kalkmasını istiyor. Ancak yetkililer bu şartın korunması yönünde fikir birliğine varmış durumda. Askerlik şartının yanı sıra bekçi alımlarında istenen diğer şartlar şu şekilde;

18 yaşından büyük olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

31 yaşından gün almamış olmak

En az 167 cm boyunda olmak,  Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

Başvurduğu ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak (bazen ilçede)

En az lise ve dengi okul mezunu olmak

Askerlik yapmış olmak

Kendisinin veya evli ise eşinin kötü şöhret ile tanınmıyor olması

Sicili temiz olmak



Son Güncelleme: 20.12.2020 14:54
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Anahtar Kelimeler:
AlımBekçi
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