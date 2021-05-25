İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğünün görevli Polis ve memurlarının tayin tarihlerinin ne zaman belli olacağı konusunu merak konusu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan polis memurlarının tayin tarihleri ne zaman açıklanacak? EGM tayinleri açıkladı mı? Detaylar Haberimizde…

25 Mayıs 2021 Salı 16:14
2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Takip Et:

2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM tayinleri açıkladı mı? Gibi sorular görevli olan polis memurları tarafından merak konusu oldu. Polis memurları ve Baş polisler ilk tercihlerini 08 Şubat ve 14 Şubat arasında yapmışlardı. Konuyla ilgili detayları araştırdık. Peki 2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanır? EGM tayinleri açıkladı mı? Tüm merak edilen detaylar haberimizde.

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak, EGM tayinleri açıkladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı olarak ilk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapmış olan Baş polis ve Polis memurlarının ana tercih ve tercih döküm işlemleri 15 Şubat- 01 Mart 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Polislerin zaman dışı atamalarıysa genel ve mazeret atama zamanlarıyla alakalı kalmaksızın yönetmelikte olan sebeplerle yılın her ayında gerçekleşmekte.

EGM, polis tayin sonuçlarıyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

 

Jandarma Tayinlerinin tarihi belli oldu mu?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın uygulayacağı 2021 senesi genel atamasının Haziran ayının 15’ine kadar şehir olarak şehir içi tercih sistemiyle personel tercihi uygulanmaktadır. Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25’i ne kadar sistemden açıklanması düşünülüyor. Jandarma atamalarının açıklamasıysa Mayıs ayının 15’inin peşine olması beklenmekte.


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EgmPolisAtamaTayinEmniyet Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?

Popüler Haberler

Anneler 153. bölüm izle 26 Mayıs Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 A101'de satışı başladı
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kuru Otlar Üstüne sinema filmi ne zaman çıkacak?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
BİM 26 Mayıs 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?
Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Emanet 189.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.