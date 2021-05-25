2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM tayinleri açıkladı mı? Gibi sorular görevli olan polis memurları tarafından merak konusu oldu. Polis memurları ve Baş polisler ilk tercihlerini 08 Şubat ve 14 Şubat arasında yapmışlardı. Konuyla ilgili detayları araştırdık. Peki 2021 Polis tayinleri ne zaman açıklanır? EGM tayinleri açıkladı mı? Tüm merak edilen detaylar haberimizde.

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak, EGM tayinleri açıkladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı olarak ilk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapmış olan Baş polis ve Polis memurlarının ana tercih ve tercih döküm işlemleri 15 Şubat- 01 Mart 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Polislerin zaman dışı atamalarıysa genel ve mazeret atama zamanlarıyla alakalı kalmaksızın yönetmelikte olan sebeplerle yılın her ayında gerçekleşmekte.

EGM, polis tayin sonuçlarıyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

Jandarma Tayinlerinin tarihi belli oldu mu?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın uygulayacağı 2021 senesi genel atamasının Haziran ayının 15’ine kadar şehir olarak şehir içi tercih sistemiyle personel tercihi uygulanmaktadır. Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25’i ne kadar sistemden açıklanması düşünülüyor. Jandarma atamalarının açıklamasıysa Mayıs ayının 15’inin peşine olması beklenmekte.