2021 EGM Kadın PÖH alımı olacak mı?

En çok talep gören mesleklerden biri Polis Özel Harekat'tır. Çok fazla kişi tarafından PÖH alımları merakla beklenmektedir.

2021 yılında kadın Polis Özel Harekat alımı olacak mı?

Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl çok az şayıda kadın PÖH alınacağı düşünülüyor. Hiç almayacakları da gündemde. Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımdan adaylar farklı anlamlar çıkardı. Kadın PÖH fotoğrafı paylaşıldı ve fotoğrafın açıklamasına "Çok yakında..." yazıldığı için bu yılki kadın PÖH alımına az kaldığı düşünüldü. Bir yandan da bu paylaşımın kadın PÖH eğitimlerinin kısa bir süre içinde başlayacağına ithafen yapıldığı da düşünüldü.

PÖH'e başvuru yapmak için neler gerekli?

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmalısınız,

28 yaşından küçük olmanız gerekiyor,

Hiçbir siyasi oluşuma üye olmamanız gerekiyor,

Fiziki mülakatları başarıyla geçmelisiniz,

Alkol veya başka bağımlılıklarınız olmaması gerekiyor,

Sicil kaydınızın bulunmaması gerekiyor,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız,

Medeni ve kamu haklarından muaf olmamanız gerekiyor.