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2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?

Çalışan anne adaylarının merak ettiği o konuya açıklık getirelim. 2021 itibariyle doğum izinleri değişti mi? Doğum izni kaç gün? Ek izin süresi var mı? Detaylar Gürseste…

02 Mart 2021 Salı 17:15
2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?
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Her kadının hayalidir anne olmak fakat anne olmak çalışan kadınlar adına bir anlamda daha zordur. Çalışan anne adaylarının merak etti o konulara cevaplandıralım. Evet devletin sunduğu doğum izni denen bir şey vardır doğum izni doğumdan sonraki ilk 8 haftayı kapsamaktadır. Eğer bir gebelikten fazla ikiz üçüz yani çoğul gebeliklerde bu durum 10 haftaya kadar yüksele bilmektedir.

Bu durumdan yararlanacak eşler 4A ve 4B sigortalılık statüsünde olan kadın ya da sigortalı olan erkeğin sigortalı olmayan eşide faydalanabilir. Çalışan bir annenin doğum tarihinden 8 hafta önce ve doğum yaptıktan 8 hafta sonra çalışması kesinlikle yasaktır. İkiz üçüz veya bunlardan daha fazlası sürecinde gerçekleştirilen doğumlarda 8 hafta ya ek olarak 2 hafta daha süre verilebilir. Toplamda doğum izni süresi anne adayları için hamilelikten öncesi ve sonrası olarak 16 hafta haftaya kapsamaktadır.

Herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmeyen hamileler için ise 37 haftaya kadar çalışma imkânı sunulabilmektedir. Baba adaylarının doğum izni ise çalıştıkları kurum ve mevkiye göre değişmektedir.657 sayılı devlet memurları kanununa göre eşi doğum yapan erkekler 10 gün izne tabi tutulmaktadır. Bu durum Özel sektörde 5 gün ile sınırlıdır.

Doğum izni koşulları nelerdir?

Doğum izni koşullarının ilk şartı olarak hamile birey 32. haftaya gelmesi gerekir. 32 haftadan sonra gerekli izinler gerçekleştirilecektir. Sağlık sorunu teşkil etmeyen bireylerde ise 37.  haftaya kadar çalışabilme imkânı sunulmaktadır. Erkekler için ise bu durum 4857 sayılı iş kanunu kapsamında ek madde de ek madde 2’de yer alan kişinin evlenmesi, evlat edinmesi ya da anne, baba, kardeş, çocuk gibi yakınlarından birinin ölmesi halinde,  3 iş günü eşinin doğum yapması durumundaysa 5 iş günü şekline izin alabilirler. Bireyin iş hakkı olan bu izinler ücretlidir.

Doğum izni ücreti ne kadar?

Demek istenen doğum ücreti durumu çalışan ve doğum yapan kadının bu izin suresinde maaş almaya devamıdır. Bu ücretin belirlenmesi için çalışan annenin doğum yapmadan önceki son 3 ayda aldığı net maaş üzerinden hesap yapılarak ücreti ödenmektedir. Genelde bu 3 ayda alınan maaşın ortalaması alınarak üçte ikisi annenin doğum ücreti şeklinde sunulur. Daha sonra anne doğum parası ve süt parası konusunda da destek alma hakkı bulunmaktadır.

Doğum yapma sayısına göre izin şekli artabilmektedir.

• Doğan çocuk ilk çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 60 gündür

• Doğan çocuk ikinci çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 120 gündür.

• Doğan çocuk üçüncü çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 180 gündür.



Son Güncelleme: 02.03.2021 17:15
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