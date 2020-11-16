İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

2021 dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2021 dini günler takvimi içeriğimizde derledik.

16 Kasım 2020 Pazartesi 20:27
2021 dini günler takvimi
Takip Et:

Dini Günler, hicri takvime göre belirleniyor. Miladi Takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ayının ortalarına denk gelirken, Kurban Bayramı Temmuz ayının 3. haftasında başlayacak. Dini aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı, 3 aylar başlangıcına ilişkin tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvime göre şu şekildedir;

Üç ayların başlangıcı – 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili – 27 Şubat Cumartesi

Miraç Kandili – 10 Mart Perşembe

Berat Kandili -27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı – 13 Nisan Salı

Kadir gecesi – 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi – 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün – 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün – 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün – 15 Mayısıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi – 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün – 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün – 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün – 22 Temmuz Perşembe


Kurban Bayramı 4. Gün – 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı – 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü – 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili – 17 Ekim Pazar

DİNİ AYLAR MİLADİ TAKVİME GÖRE

CEMAZİYÜLAHIR – 14 Ocak Perşembe

RECEP – 13 Şubat Cumartesi

ŞABAN – 14 Mart Pazar

RAMAZAN – 13 Nisan Salı

ŞEVVAL -13 Mayısıs Perşembe

ZİLKADE – 11 Haziran Cuma

ZİLHİCCE – 11 Temmuz Pazar

MUHARREM – 9 Ağustos Pazartesi

SAFER – 8 Eylül Çarşamba

REBİYÜLEVVEL – 7 Ekim Perşembe

REBİÜLAHİR – 6 Kasım Cumartesi

CEMAZİYÜLEVVEL – 5 Aralık Pazar



Son Güncelleme: 16.11.2020 20:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dini Günler Takvimi2021 Dini Günler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti

Popüler Haberler

Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti? Başka kanalda yeniden başlar mı?
İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları kimlerdir?
2021 dini günler takvimi
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2020
Vartolu Çukur'a geri dönecek mi, ayrıldı mı?
Yasak Elma Halit neden yok,Talat Bulut geri dönecek mi, diziden ayrıldı mı?
Show TV Güldür Güldür Show yayın günü ve tarihi
Yapımı basit olan Örgü ve saç modelleri hangileridir?
16 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Kasım 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
İzmir'e kar yağar mı? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi Kar yağışı beklenen o bölgeler
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ekin Koç Uyanış dizisine veda mı etti?
Kuruluş Osman Alişar kimdir? Gerçek adı nedir? Saruhan Hünel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Call of Duty Mobile yeni başlayanlar için oyun rehberi
Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Uyanış Selçuklu dizisine katılan Buğra Gülsoy kimdir? Sultan Melikşah karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Güner oynadığı diziler
Çukur dizisinde İskender karakterine Eser Karabil hayat veriyor
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman'ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.