2021 dini günler takvimi

Dini Günler, hicri takvime göre belirleniyor. Miladi Takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ayının ortalarına denk gelirken, Kurban Bayramı Temmuz ayının 3. haftasında başlayacak. Dini aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı, 3 aylar başlangıcına ilişkin tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvime göre şu şekildedir;

Üç ayların başlangıcı – 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili – 27 Şubat Cumartesi

Miraç Kandili – 10 Mart Perşembe

Berat Kandili -27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı – 13 Nisan Salı

Kadir gecesi – 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi – 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün – 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün – 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün – 15 Mayısıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi – 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün – 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün – 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün – 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün – 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı – 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü – 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili – 17 Ekim Pazar

DİNİ AYLAR MİLADİ TAKVİME GÖRE

CEMAZİYÜLAHIR – 14 Ocak Perşembe

RECEP – 13 Şubat Cumartesi

ŞABAN – 14 Mart Pazar

RAMAZAN – 13 Nisan Salı

ŞEVVAL -13 Mayısıs Perşembe

ZİLKADE – 11 Haziran Cuma

ZİLHİCCE – 11 Temmuz Pazar

MUHARREM – 9 Ağustos Pazartesi

SAFER – 8 Eylül Çarşamba

REBİYÜLEVVEL – 7 Ekim Perşembe

REBİÜLAHİR – 6 Kasım Cumartesi

CEMAZİYÜLEVVEL – 5 Aralık Pazar