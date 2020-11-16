2021 dini günler takvimi

Dini Günler, hicri takvime göre belirleniyor. Miladi Takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ayının ortalarına denk gelirken, Kurban Bayramı Temmuz ayının 3. haftasında başlayacak. Dini aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı, 3 aylar başlangıcına ilişkin tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvime göre şu şekildedir;
Üç ayların başlangıcı – 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili – 27 Şubat Cumartesi
Miraç Kandili – 10 Mart Perşembe
Berat Kandili -27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı – 13 Nisan Salı
Kadir gecesi – 8 Mayısıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi – 12 Mayısıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün – 13 Mayısıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün – 14 Mayısıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün – 15 Mayısıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi – 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün – 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün – 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün – 22 Temmuz Perşembe
Hicri Yılbaşı – 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü – 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili – 17 Ekim Pazar
DİNİ AYLAR MİLADİ TAKVİME GÖRE
CEMAZİYÜLAHIR – 14 Ocak Perşembe
RECEP – 13 Şubat Cumartesi
ŞABAN – 14 Mart Pazar
RAMAZAN – 13 Nisan Salı
ŞEVVAL -13 Mayısıs Perşembe
ZİLKADE – 11 Haziran Cuma
ZİLHİCCE – 11 Temmuz Pazar
MUHARREM – 9 Ağustos Pazartesi
SAFER – 8 Eylül Çarşamba
REBİYÜLEVVEL – 7 Ekim Perşembe
REBİÜLAHİR – 6 Kasım Cumartesi
CEMAZİYÜLEVVEL – 5 Aralık Pazar