2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

2021’de Müslümanlar için önemli olan dini günlerin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile birlikte kandillerin ve diğer önemli günlerin de hangi tarihe denk geleceği araştırılmaya başlandı.

2021 Kandil günleri

Regaip Kandili: 18 Şubat

Miraç Kandili: 10 Mart

Berat Kandili: 27 Mart

Mevlid Kandili: 17 Ekim

2021 Diyanet Takvimi

13 Şubat Cumartesi- Recep ayı başlangıcı

18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili

14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı

27 Mart Cumartesi – Berat Kandili

13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı

8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi

12 Mayısıs Çarşamba – Arefe

13 Mayısıs Perşembe Ramazan Bayramı

11 Haziran Cuma- Zilkade ayı başlangıcı

11 Temmuz Pazar – Zilhicce ayı başlangıcı

19 Temmuz Pazartesi- Arefe

20 Temmuz Salı – Kurban Bayramı

9 Ağustos Pazartesi – Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Çarşamba – Aşure Günü

17 Ekim Pazar – Mevlid Kandili