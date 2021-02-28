2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

2021’de Müslümanlar için önemli olan dini günlerin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile birlikte kandillerin ve diğer önemli günlerin de hangi tarihe denk geleceği araştırılmaya başlandı.
2021 Kandil günleri
Regaip Kandili: 18 Şubat
Miraç Kandili: 10 Mart
Berat Kandili: 27 Mart
Mevlid Kandili: 17 Ekim
2021 Diyanet Takvimi
13 Şubat Cumartesi- Recep ayı başlangıcı
18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili
14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı
13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı
8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi
12 Mayısıs Çarşamba – Arefe
13 Mayısıs Perşembe Ramazan Bayramı
11 Haziran Cuma- Zilkade ayı başlangıcı
11 Temmuz Pazar – Zilhicce ayı başlangıcı
19 Temmuz Pazartesi- Arefe
20 Temmuz Salı – Kurban Bayramı
9 Ağustos Pazartesi – Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Çarşamba – Aşure Günü
17 Ekim Pazar – Mevlid Kandili