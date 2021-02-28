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2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

2021 yılında dini günlerin hangi tarihlere geldiği Diyanet'in yayınladığı takvim ile belli oldu. Üç aylara girilmesi ile birlikte kandillerin ve diğer dini günlerin hangi tarihe denk geldiği merak edildi. Diyanet Takvimini ve önemli olan günlerin hangi tarihlerde olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 20:44
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
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2021’de Müslümanlar için önemli olan dini günlerin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile birlikte kandillerin ve diğer önemli günlerin de hangi tarihe denk geleceği araştırılmaya başlandı. 

 

2021 Kandil günleri 

Regaip Kandili: 18 Şubat 

Miraç Kandili: 10 Mart

Berat Kandili: 27 Mart 

Mevlid Kandili: 17 Ekim 

2021 Diyanet Takvimi 

13 Şubat Cumartesi- Recep ayı başlangıcı 

18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili 

10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili

14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı 

27 Mart Cumartesi – Berat Kandili 

13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı 

8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi 

12 Mayısıs Çarşamba – Arefe 

13 Mayısıs Perşembe Ramazan Bayramı 

11 Haziran Cuma- Zilkade ayı başlangıcı 

11 Temmuz Pazar – Zilhicce ayı başlangıcı 

19 Temmuz Pazartesi- Arefe 

20 Temmuz Salı – Kurban Bayramı 

9 Ağustos Pazartesi – Hicri Yılbaşı 

18 Ağustos Çarşamba – Aşure Günü 

17 Ekim Pazar – Mevlid Kandili 



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:44
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Anahtar Kelimeler:
2021KandilDiyanet Takvimi
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