2021 Diğer metal işlemcileri maaşları ne kadardır? 2021 İşkur iş ilanları

Diğer metal işlemcileri maaşları

Farklı yerlerde gruplandırılmamış bu sınıf diğer metal işlemcileri kişileri kapsamaktadır.

Diğer metal işlemcileri maaşları ortalama 4.350 TL’dir. Diğer metal işlemcileri en az maaş 2.826 TL iken en fazla maaş 9.500 TL ‘dir. Sizlerde bu işte çalışmak isterseniz ve bu maaşları almak istiyorsanız İşkur diğer metal işlemcileri iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz.

Diğer metal işlemcileri olmak için gereken eğitim düzeyinin en minimum ilköğretim olması gerekir.

Diğer metal işlemcileri ne iş yapmaktadır?

Genel çalışma kurallarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek, çevre düzenleme ve koruma yönelik uygun olarak;

*Başka yerde sınıflandırılmamış ve diğer metal işlemcileri kapsayan işleri yapmakla görevlidirler. Görevleri yerine getirirler.

Diğer metal işlemcileri meslek ana grubu:

Meslek alt ana grubu:

Montajcılar, tesis ve makine operatörleri

Makine operatörleri, sabit tesis operatörleri

Meslek grubu:

Metal işleme ve perdahlama tesisi operatörleri

Meslek birim grubu:

Astarlama makinesi operatörleri, kaplama makinesi operatörleri, metal perdahlama

Diğer metal işlemcileri meslek kodu:

8122.05 olarak belirlenmiştir.