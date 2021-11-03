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2021 Diğer metal işlemcileri maaşları ne kadardır? 2021 İşkur iş ilanları

Diğer metal işlemci maaşları ne kadardır? Diğer metal işlemcileri ne iş yapar? Diğer metal işlemcileri için nereye başvuru yapmak gerekmektedir? Sizler için diğer metal işlemcilerini araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 20:18
2021 Diğer metal işlemcileri maaşları ne kadardır? 2021 İşkur iş ilanları
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Diğer metal işlemcileri maaşları

Farklı yerlerde gruplandırılmamış bu sınıf diğer metal işlemcileri kişileri kapsamaktadır.

Diğer metal işlemcileri maaşları ortalama 4.350 TL’dir. Diğer metal işlemcileri en az maaş 2.826 TL iken en fazla maaş 9.500 TL ‘dir. Sizlerde bu işte çalışmak isterseniz  ve bu maaşları almak istiyorsanız İşkur diğer metal işlemcileri iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz. 

Diğer metal işlemcileri olmak için gereken eğitim düzeyinin en minimum ilköğretim olması gerekir. 

Diğer metal işlemcileri ne iş yapmaktadır?

Genel çalışma kurallarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek, çevre düzenleme ve koruma yönelik uygun olarak;

*Başka yerde sınıflandırılmamış ve diğer metal işlemcileri kapsayan işleri yapmakla görevlidirler. Görevleri yerine getirirler.

Diğer metal işlemcileri meslek ana grubu:

Montajcılar, tesis ve makine operatörleri

Meslek alt ana grubu:

Makine operatörleri, sabit tesis operatörleri

Meslek grubu:

Metal işleme ve perdahlama tesisi operatörleri

Meslek birim grubu:

Astarlama makinesi operatörleri, kaplama makinesi operatörleri, metal perdahlama

 

Diğer metal işlemcileri meslek kodu:

8122.05 olarak belirlenmiştir. 

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 20:18
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