2021 Devlet memuru yurtiçi harcırah ücreti ne kadar? Memur H cetveli ve harcırah miktarları

Görevlilerin devamlı olarak ya da geçici bir şekilde çalışmak için gittikleri yerde, yiyip içmek ve konaklamak için harcadıkları paralara Harcırah denmektedir. 2020 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde, kamuda görev yapan görevlilerin harcırah miktarının ne kadar olacağı bilgisi yer edindi. Aynı zamanda arazi üzerinde çalışanlara ödenen tazminat miktarı da teklifte yer aldı. Devlet memuru için ödenecek yurt içi gündelik miktar 80,50 TL olarak belirlendi.

Kanun Teklifi eki H Cetveli, sunulduğu gibi kabul edildiği takdirde, 2021 yılında harcırah miktarı artacak. Aynı zamanda bu teklifle birlikte arazi tazminatı miktarında artış görülecek.

Memur ve Hizmetlilere verilecek miktar

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek miktarda olan kadrolarda 61,65 TL verilirken ek göstergesi 5800 ve 8000 olan kadrolara 57,55 TL verilecek. Aynı zamanda aylık kodro derecesi 1 ve 4 oranında olan kişilere 47,65 TL verilirken, alık kadro derecesi S-15 olan kişilere 46,35 Tl verilecel.

Arazi Üzerinde çalışanlara Verilecek miktar

kadro derecesi 1 ile 4 arasında olan kişilere 18,90 TL verilirken, kadro derecesi 5 ile 15 arasında olanlara ise 18,25 TL verilecek.