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2021 Değerli konut vergisi ne kadar oldu? Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?

2021 değerli konut vergisi ne kadar oldu, değerli konut vergisini kimler ödeyecek soruları merak ediliyordu. 2021 değerli konut vergisi oranları belli oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 14:49
2021 Değerli konut vergisi ne kadar oldu? Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?
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2021 yılıyla birlikte birçok alanda değişikliğe gidildi. Her yılın başında olduğu gibi 2021 yılında da vergiye tabi olan mesken niteliğindeki taşınmazların vergilerinde değişikliğe gidildi. 2021 yılında bina vergilerinin 5 milyon lirayı geçmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi vergi oranları binaların değerine göre değişmektedir. Bina vergilerinin 5 milyon lira ve üzerindeki kısmı mesken niteliğindeki taşınmazlara ait olacak. Bu binalardan değerli konut vergisi alınacak.

Hangi binalardan değerli konut vergisi alınmayacak?

Bina değeri 5 ila 7 buçuk milyon lira arasında olan konutlardan 5 milyon liralık kısmı için bin 3 vergi alınacak. 10 milyon liraya kadar olan konutlarda ise vergi 7,5 milyon lirası 7500 lira olarak kalan kısmı ise bin 6 oranla alınacak.

10 milyon liradan fazla değeri olan meskeneler için 22 bin 500 lira verdi alınırken daha fazla değerde olan meskenler için bin 10 vergilendirme uygulanacak. Söz konusu vergiler yılda iki kez Şubat ve Ağustos ayında alınacak.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:49
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