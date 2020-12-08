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2021'de Çin nüfusu ne kadar oldu?

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin, 2020 yılında birçok korona virüsü nedeniyle kayıplar verse de nüfusunu artırarak beş milyona yükseldi. Artışların artmasıyla 2021 yılında Çin nüfusunun artıp artmayacağı da merak konusu oldu. Çin Halk Cumhuriyeti nüfusu hakkında detaylı bilgiler haberin detayında.

08 Aralık 2020 Salı 21:41
2021'de Çin nüfusu ne kadar oldu?
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Dünyada en çok nüfusa sahip olan ülkelerden biri de Çin, 2020 yılında nüfusunu beş milyon arttırarak 1 milyar 442 milyon 96 bin 389 kişi oldu. Dünyadaki insan sayısının 7,8 milyardan fazla olduğunu düşündüğümüz zaman,  bu nüfusun %18.4’ünün Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğunu görürüz.

Ekonomik olarak yükselen bir ülke olmakla birlikte, eski ve köklü bir medeniyete de sahiptir.  Çin’deki ekonomik ilerlemelerinin artması insan gücüyle alakalıdır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik anlamda ilerlemesinin sebebi sermaye olarak insan gücünün çalışmasıdır. Her yıl artan nüfus, ekonomiyi de etkilemiştir. Nüfusun artması ve sermaye olarak insan gücünün kullanılması Çin’i, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan ülke haline getirmiştir.  Peki, Çin Covid-19 virüsü nedeniyle kaybettiği nüfusuyla birlikte kaç oldu, şehirlerin nüfusu arttı mı?

Çin Halk Cumhuriyeti, köklü geçmişi ve kültürü ile her zaman güçlü bir devlet olmuştur. Tarihi boyunca hem dış hem iç savaşlarla mücadele eden Çin devletinde imparatorluk 1911 yılında sona ermiştir. 1911 ve 1949 yıllarında siyasi çatışmaların içerisinde olan Çin, Mao Zedong tarafından 1 Ekim 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.  Çin devleti, kuruluş itibariyle Komünist rejimle yönetilmiştir. 1980 yılından itibaren ise; özel sektörü ve yabancı sektörü kabul eden liberal politikalara geçmiştir.  Siyasi değişimler yaşayan Çin, nüfus politikalarını hep göz önünde bulundurmuştur. Her yıl artan Çin nüfusu yaşanan vaka sayısıyla beraber 2021 yılındaki nüfus oranı merak unsuru halini gelmiştir.

Çin nüfusu 2021 detayları

Dünyada 2021 ile nüfus sayısı 7,8 milyar olmuşken, bunun 1.4 milyarı Çin Halk Cumhuriyetinde yer almaktadır. Çin nüfusu tarih boyunca hep artmıştır. Bunun nedenleri ise;  iki büyük dünya savaşına katılmamış olması ve ülkü içi bölünmelerin gerçekleşmemesidir.  2020 yılında 5,133,599 kişi artarak 2021 yılında 1,442,096,389 kişiye ulaşmıştır.  Bu nüfusun %51,3’ü erkeklerden, %48,7’si kadınlardan oluşmaktadır.  Çin’de yaşayan insanların %61’i kentte yaşamaktadır.  Kentte yaşayan kişi sayısı 884 milyonu aşmıştır.  Yaş ortalaması ise 38,4’tür.

Çin Nüfusu İstatistikleri (1960- 2021 arası)

Çin nüfusu 2021 yılında:  1,442,096,389

Çin nüfusu 2020 yılında: 1,436,962,790

Çin nüfusu 2019 yılında: 1,420,062,022

Çin nüfusu 2018 yılında: 1,415,045,918

Çin nüfusu 2017 yılında: 1,409,517,388

Çin nüfusu 2016 yılında: 1,403,500,353

Çin nüfusu 2015 yılında: 1,397,028, 547

Çin nüfusu 2010 yılında: 1,359,755,091

Çin nüfusu 2000 yılında: 1,283,198,852

Çin nüfusu 1980 yılında: 993,877i270

Çin nüfusu 1965 yılında: 772,562,167

Yukarıda belirtilen nufüs oranları her yıl artmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti Şehirleri Nüfusu 2021

Çin Halk Cumhuriyeti, 33 eyalet ve 333 ili bünyesinde barındırmaktadır. En fazla nüfusa sahip olan il ise; Şanghay’dır.  Şanghay dışındaki diğer nüfusu yüksek olan iller ise;  Pekin, Tiençin, Guanco, Shenzhen, Wuhan, Dongguan, Çongçing, Çengdu ve Nankin’dır.  İlk korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan kenti, en çok nüfusa sahip olan şehirlerinden biridir.

Şanghay nüfusu 2021: 22,315,474

Pekin nüfusu 2021: 11,716,620

Tiençin nüfusu 2021: 11,090,314

Guanco nüfusu 2021: 11,071,424

Shenzhen nüfusu 2021: 10,358,381

Wuhan nüfusu 2021: 9,785,388

Dongguan nüfusu 2021: 8,000,000

Çongçing nüfusu 2021: 7,457,600

Çengdu nüfusu 2021: 7,415,590

Nankin nüfusu 2021: 7,165,292



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:42
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Nüfus OranlarıWuhan2020NüfusÇin
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