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2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!

2021 model yeni Dacia Logan farklı tasarımı ile alıcılarının beğenisini kazanmıştı. Aracın ülkemize ne zaman geleceği merak konusuyken aracın farklı bir isim ve marka ile satışa sunulacağı konuşuluyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:01
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
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Dacia’nın yeni aracı Logan’ın tanıtımları yapılmış ve özellikleri sunulmuştu. Oldukça uygun fiyatlı olması nedeniyle beğeni toplayan aracın yakın zamanda ülkemize de gelmesi planlanıyor. Araç ülkemizde farklı marka ve model adı altında satışa sunulacak.

Eylül ayında satışa sunulan araç Renault’un Symbol modeli ile benzerlik gösterdiği gözlerden kaçmamıştı. Aracın ülkemize gelmesi halinde Renaul markası altında satılması ve oldukça benzer olan Symbol’ün de artık satışa sunulmayacağı konuşuluyor. Aracın oldukça uygun fiyatlı olacak olması alıcıların şimdiden ilgisini çekmiş durumda.

Dacia Logan’ın  LPG Eco-G 100 motora sahip olacak. Ekstra olarak SCe65 ve TCe90 seçenekleri de mevcut olacak. Aracın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz bir tarih belli olmuş durumda değil. Renault ya da Dacia’nın yeni Logan hakkındaki duyuruları ile beraber aracın ne zaman satışa sunulacağı ve isminin ne olacağı belli olacaktır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DaciaLogan2021
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