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2021 Cornetto Gül Aşkı reklam şarkısını kim söylüyor? Gül Aşkı şarkısı sözleri

Televizyon ekranlarında yayınlanan 2021 Cornetto Gül Aşkı reklam şarkısını kim söylüyor merak konusu oldu. Şarkı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve Gül Aşkı şarkısı sözlerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 00:46
2021 Cornetto Gül Aşkı reklam şarkısını kim söylüyor? Gül Aşkı şarkısı sözleri
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Televizyon reklamları arasında yazın geldiğini müjdeleyen Conetto reklamlarına bir yenisi daha eklendi. Eğlenceli bir aşk şarkısının yer aldığı reklam izleyiciler tarafından çok sevildi. Reklam filmindeki şarkıyı yaz şarkılarının vazgeçilmez ismi Yalın seslendiriyor.

Conetto Gül Aşkı sözleri

Senin yerin benim yanımsa

İlk adımı kim atıyorsa atsın

Yeter ki aşsın duvarları

Kavuşsak mı bir yaz günü

Düşsem düşsem yoluna

Çıkıp da gelsen bir yaz gülü

Yeniden yandı tüm ışıklar

Yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden

İçimi eritiyor şimdiden

Sana saklamışım her şeyin güzelini ben

Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler

Bu yüzden koşarak kavuştuk

Bu yüzden koptu son fırtına ikimizden

Yaz erken geliyor bu yüzden

Sana saklamışım her şeyin güzelini ben

Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler

Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler

Senin yanındır sarayım

Hadi öp uyandır sevgilim

Masallar gibi, güzel rüyalar gibi

Yaşatır aşkım ikimizi

Senin yanındır sarayım

Hadi öp uyandır sevgilim

Ah kaç asır sensizliğim

Artık bekletme bizi

 



Son Güncelleme: 01.06.2021 00:46
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Anahtar Kelimeler:
CornettoYalınGül Aşkı şarkısı
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