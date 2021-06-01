2021 Cornetto Gül Aşkı reklam şarkısını kim söylüyor? Gül Aşkı şarkısı sözleri

Televizyon reklamları arasında yazın geldiğini müjdeleyen Conetto reklamlarına bir yenisi daha eklendi. Eğlenceli bir aşk şarkısının yer aldığı reklam izleyiciler tarafından çok sevildi. Reklam filmindeki şarkıyı yaz şarkılarının vazgeçilmez ismi Yalın seslendiriyor.
Conetto Gül Aşkı sözleri
Senin yerin benim yanımsa
İlk adımı kim atıyorsa atsın
Yeter ki aşsın duvarları
Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen bir yaz gülü
Yeniden yandı tüm ışıklar
Yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden
İçimi eritiyor şimdiden
Sana saklamışım her şeyin güzelini ben
Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler
Bu yüzden koşarak kavuştuk
Yaz erken geliyor bu yüzden
Sana saklamışım her şeyin güzelini ben
Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler
Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler
Senin yanındır sarayım
Hadi öp uyandır sevgilim
Masallar gibi, güzel rüyalar gibi
Yaşatır aşkım ikimizi
Senin yanındır sarayım
Hadi öp uyandır sevgilim
Ah kaç asır sensizliğim
Artık bekletme bizi