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2021 Cornetto araba çekilişi ne zaman?

Yaz mevsimine yaklaşmamızla beraber, dondurma dönemi de başlamış oldu. Yaz aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan Cornetto, araba çekilişlerine devam ediyor. Vatandaşlar ise bu çekilişin ne zaman olacağını merak ediyor. Algida araba çekilişi ne zaman? Mini Cooper çekilişi ne zaman? Detaylar haberimizin içeriğinde...

31 Mart 2021 Çarşamba 18:00
2021 Cornetto araba çekilişi ne zaman?
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Yaz mevsiminde en çok tüketilen yiyeceklerin başında dordurma geliyor. Dondurma denince de ülkemizde akla gelen ilk firma Algida. Algida her sene olduğu gibi bu sene de, müşterilerine araba kazandırmaya devam ediyor. Conetto paketlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılan müşteriler, araba kazanmak için çekilişe katılma hakkı elde ediyor. Peki, bu çekişin ne zaman? 2021 Conetto Mini Cooper çekilişi ne zaman?

2021 Conetto çekilişi ne zaman?

Conetto, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine araba kazandırıyor. Peki, bu çekiliş ne zaman? Merak edilen konuların başında bu sorunun cevabı geliyor. Conetto’nun araba çekilişi tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yok. Ancak yakın zamanda bu çekilişin yapılacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
CornettoAlgida
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