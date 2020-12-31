2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi

Son yıllarda sigara ve alkol fiyatlarına birçok kez zam yapıldı. 2021 yılına az bir süre kala vatandaşlar alkol ve sigara fiyatlarına zam yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Birçok kişi 2021 yılında cin fiyatlarını araştırmaya başladı.

Bilindiği gibi ülkemizde alkol fiyatlarına %18 oranında KDV ekleniyor. Bunun yanı sıra en çok zam yapılan içkilerin başında Cin geliyor. Son yıllarsa cin fiyatları %60 oranında arttı. 2019 yılında en düşük cin fiyatı 43 TL olurken en yüksek cin fiyatı 247,50 TL olmuştu. Markalara göre güncel cin fiyatları ise şu şekilde;

Gilbey’s Cin Fiyatları

35 lik Gilbey’s Cin 68.00 TL

70 lik Gilbey’s Cin 118.50 TL

100 lük Gilbey’s Cin 164.50 TL

Gordon’s Dry Cin Fiyatları

35 lik Gordon’s Dry Cin 75.50 TL

70 lik Gordon’s Dry Cin 139.00 TL

70 lik Gordon’s Elderflower Cin 105.00 TL

Maestro Cin Fiyatları

70 lik Gordon’s Pink Cin 139.00 TL

35 lik Maestro Cin 68.00 TL

70 lik Maestro Cin 95.50 TL

Ada Cin Fiyatları

35 lik Ada Cin 68.00 TL

70 lik Ada Cin 118.00 TL

Tekel Cin Fiyatları

35 lik Tekel Cin 68.00 TL

70 lik Tekel Cin 118.00 TL

Tanqueray Cin Fiyatları

70 lik Tanqueray Cin 190.00 TL

70 lik Tanqueray No 10 Cin 315.00 TL

Bombay Cin Fiyatları

100 lük Bombay Sapphire Cin 240.00 TL