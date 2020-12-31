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2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi

2021 cin fiyatları ne kadar oldu sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Vatandaşlar güncel cin fiyatları ve markaları listesini araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:17
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
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Son yıllarda sigara ve alkol fiyatlarına birçok kez zam yapıldı. 2021 yılına az bir süre kala vatandaşlar alkol ve sigara fiyatlarına zam yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Birçok kişi 2021 yılında cin fiyatlarını araştırmaya başladı.

Bilindiği gibi ülkemizde alkol fiyatlarına %18 oranında KDV ekleniyor. Bunun yanı sıra en çok zam yapılan içkilerin başında Cin geliyor. Son yıllarsa cin fiyatları %60 oranında arttı. 2019 yılında en düşük cin fiyatı 43 TL olurken en yüksek cin fiyatı 247,50 TL olmuştu. Markalara göre güncel cin fiyatları ise şu şekilde;

Gilbey’s Cin Fiyatları

35 lik Gilbey’s Cin            68.00 TL

70 lik Gilbey’s Cin            118.50 TL

100 lük Gilbey’s Cin        164.50 TL

Gordon’s Dry Cin Fiyatları

35 lik Gordon’s Dry Cin  75.50 TL

70 lik Gordon’s Dry Cin  139.00 TL

70 lik Gordon’s Elderflower Cin 105.00 TL

70 lik Gordon’s Pink Cin 139.00 TL

Maestro Cin Fiyatları

35 lik Maestro Cin           68.00 TL

70 lik Maestro Cin           95.50 TL

Ada Cin Fiyatları

35 lik Ada Cin    68.00 TL

70 lik Ada Cin    118.00 TL

Tekel Cin Fiyatları

35 lik Tekel Cin  68.00 TL

70 lik Tekel Cin  118.00 TL

Tanqueray Cin Fiyatları

70 lik Tanqueray Cin       190.00 TL

70 lik Tanqueray No 10 Cin          315.00 TL

Bombay Cin Fiyatları

100 lük Bombay Sapphire Cin     240.00 TL



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:17
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Anahtar Kelimeler:
Çin2021FiyatListe
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