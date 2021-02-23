2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteğinden nasıl yararlanılır? Gübre ve mazot desteğinin başvuru tarihi ve başvuru şartları

Çiftçilere verilen mazot desteği geçen sene itibari ile hayatımıza girmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan açıklamanın içeriğinde; çiftçinin gübre ve mazot alımlarında da yardım alabileceği bildirilmiştir.

Çiftçiye verilen gübre ve mazot desteğinden nasıl yararlanılır?

2020 senesinin Kasım ayının 25’inde, Resmi Gâzete’de yayımlanan bildirgeye göre; çiftçilerin verilecek olan bu yardımlardan yararlanabilmesi için çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ÇKS’ye yapılan kayıtın ardından uygulamadan yararlanmaya hak kazanacaklardır.

Verilecek olan gübre ve mazot desteğinin başvuru tarihi ne?

2021 senesinde çiftçilerin gübre ve mazot desteği için yapacakları başvuru tarihleri belirlenmiştir. Çiftçinin bu desteklerden yararlanabilmesi için; 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Mesai saati ile bakıldığında 30 Haziran 2021’in bittiği gün başvuru tarihleri de sona erecektir.

ÇKS nedir, faydaları ne?

Çiftçi kayıt sisteminin çiftçilere faydalarına bakıldığında en çok öne çıkan özellik bireylerin alacağı yardım ve destekler için hak kazanıp kazanmadığına bakılmasıdır. ÇKS tarafından bireyin ihtiyaçları ve içinde bulunduğu maddi durum incelenir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; 16 Nisan 2005 yılında Resmi Gazete ile yayımlanan ve zorunlu olarak yapılması gereken ÇKS, 2020 senesinde başlatılan hibelere uygulanacak denetleme ve yardım, çiftçilerin yapacağı projeyi doğru bir şekilde seçmesini sağlamak, düzenlenme ve düzenlenme için yapılacak raporların ve analizlerin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Devlet aynı anda tarım kooperatiflerinin vermekte olduğu düşük faizli kredilerinin de ne durumda olduğunu görebilir ve çiftçilerin denetimlerinin daha iyi yapılmasını sağlayabilecek. Ayrıca çiftçiler birbirinden farklı birkaç hibe programlarından destek alabilecek.

ÇKS’e başvuru nasıl yapılır?

ÇKS’ye başvuruda bulunmak için öncelikle Tarım müdürlükleri tarafından sağlanması istenen belgeleri tamamlamak. Sonrasında ise il ve ilçelerde yer alan Tarım Müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.

ÇKS’den hangi belgelerin sağlanması istenir?

• Öncelikle başvuruda bulacak çiftçinin bir adet başvuru dilekçesi oluşturması gerekmektedir. Bu dilekçeler il ve ilçe Tarım Müdürlüğünün verilmelidir.

• Çiftçiye verilecek; Çiftçi kayıt formu,

• Başvuruda bulunan çiftçinin Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı,

• Eğer kişi tüzel ise; ticari sicil gazetesi ile imza sirküleri istenecektir,

• Ziraat odasından sağlanacak olan kişinin çiftçi olduğunu kanıtlayan; çiftçi belgesi,

• Bireyin yetkisinin ne denli olduğu belgelenmelidir; kişi bahsi geçen belgenin onaylanmış bir fotokopisi ile orijinal belgeyi getirmelidir.

• Duruma göre istenecek olan muvafakat name-1 ya da muvafakat name-2 istenebilmektedir. Kullanılmakta olan arazinin birden fazla kişiye ait olması ama bir kişi tarafından işletilmesi durumu; muvafakat name-1’i gerektirmektedir. Eğer kişi tarafından işlenen arazi eşinin ve çocuklarının üstüneyse o zaman bireyin muvafakat name-2 alması gerekmektedir.

• Çiftçi tarafından işlenen arazi eğer kişiye aitse; tapu müdürlüklerinden işlenen arsanın kendine ait olduğunu göstermekte olan onaylı bir bilgisayar çıktısı alınmalıdır.

• Kişi tarım uygulamasının içerisinde bulunduğunu; arazi kiralıksa; kira belgesi ya da kiralanan kişi tarafından vukuatlı nüfus öneğinin kuruma götürülmesi gerekmektedir. Lakin kullanılmakta olan arazi yüz dekardan fazlaysa; çiftçi bireyin kesinlikle noterden onaylı bir belge istemesi gerekmektedir. (Çiftçinin mazot desteğinden yararlanabilmesi için işlenmekte olan arazinin en az 1 dekar olması gerekmektedir.)

• Bazı araziler kadastroya tabii tutulmamıştır. Böyle arazinin keşfedilmesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tespit komisyonuna yapılacak olan keşif raporuyla başvuruda bulunabilir.

Böylece çiftçi birey kolay bir şekilde çiftçi kayıt sistemine başvuru yapabilmektedir. Çiftçi gübre ve mazot desteğinden yararlanabilir, indirim ve hibe programlarından haberdar olabilir. Yeni proje ve yaptırımlardan ilk onun haberi olabilir.

2021 senesinde de mazot desteği devam ediyor mu?

2021 senesinde mazot desteğinin devam edip etmeyeceği de okuyucular tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında; çiftçiye mazot destekleri 2021 senesinde de devam etmekte olacak. 2021 senesinde henüz tarih ve yapılacak olan destekler için net bir değişiklik açıklanmadı yani 2021 senesinde uzayıp uzamayacağı bilinmemektedir.

Çiftçiye yapılacak olan mazot desteği ne kadar?

Çiftçiye verilecek olan mazot desteğinin miktarı birtakım etkenlere göre belirlenecektir. Bu etkenler ise; çiftçinin arazisi içinde büyüttüğü ürünlerin ne olduğu, çiftçinin arazisinin büyüklüğüdür. Kişinin arazisinde hangi ürünlerin ekildiği bilirkişiler tarafından tespit edilir ve buna göre kişiye mazot desteği için ayrılan miktar belli olur.

2020 senesinde tarıma ve çiftçiye yardım için belirlenen bütçenin miktarı 22 milyar Türk lirasından oluşuyordu. Hâl böyleyken 2021 senesi için belirlenen bütçenin ne kadar olduğu çiftçiler tarafından merak edilmekte. Bu konuda yapılan açıklamalara göre; 2021 senesinde de yine aynı miktarda bir bütçenin belirlendiği açıklandı. Yani 2021 senesinde devletin çiftçi için belirlediği bütçe miktarı 22 milyar Türk lirası olacak. Yalnızca mazot için hazırlanan bütçe 2020 senesi için 2 milyar 900 milyon Türk lirası olmaktaydı. Şimdilerde ise bu sayıların 2021 senesi için nasıl bir değişime gidileceği merak ediliyor. 2021 senesi için mazot yardımlarına ayrılmakta olan bütçe yüzde 6,1 oran ile düştü. Bunun anlamı ise; mazot desteğine ayrılmakta olan 2 milyar 729 milyon Türk lirasına düştüğüdür. Geçen seneye bakıldığında 2021 senesi için çiftçiye ayrılmakta olan mazot desteği 177 milyon azalmış vaziyette.

Çiftçilere verilen mazot desteği nereye yatar?

Mazot destek ücretlerinin yatırılacağı yer, devlet tarafından belirlendi. Geçtiğimiz sene, yani 2020 senesinde devlet mazot desteği ücretlerini Ziraat Bankası aracılığı ile yapmıştır. 2021 senesinde de devletin tekrar Ziraat Bankasını tercih ettiği bilinmektedir. Yani ödemeler yine Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır. Çiftçinin başvurularında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını vermesi gerekmektedir. Çiftçi kendisine ait miktarı, yani ona ayırılan parayı alma tarihi geldiğinde, çiftçinin direk banka hesabına yatırılacaktır. Çiftçi kendi hesabından parasını kolay bir şekilde alabilecektir.

Mazot desteğinin koşulları neler?

Mazot yardımlara için belirlenen koşullar yapılacak olan başvuru esnasında çiftçiye bildirilecektir. Çiftçilerin bu koşulları yerine getirdiğinin tespiti ile devlet tarafından yapılan yardımlardan yaralanmaya hak kazanacaktır. Kişilerin uyması gereken koşullar ise genellikle ekimin nasıl yapıldığı ile ilgili olmaktadır. Mazot yardımlarından yararlanılabilmesi için çiftçilerin; Milli Tarım Projesi ve Havza Bazla ekim şekillerine göre ekim işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İstenmekte olan modele göre ekim işlemlerini gerçekleştirmeyen çiftçilerin yaptıkları başvuru onaylanmayacak ve böylece çiftçi mazot yardımlarından yararlanamayacaktır. Bu değişemez bir ön koşuldur.

Hangi ürüne ne kadar mazot yardımı yapılıyor?

Devlet tarafından çiftçiye verilmekte olan destekler ürünlere göre belirlenmektedir. Ekilmekte olan tüm ürünlerin her biri için farklı ödenekler belirlenmiştir. Daha sonrasında bunlar toplanarak çiftçilere bir ödeme yapılmaktadır. Yani bütün çiftçilerin eşit koşullar altında ödenek alacakları lakin her çiftçinin ödeneğinin aynı tutarlarda olmayacağı bilinmelidir. Çiftçilerin tarım arazilerinin büyüklüğü ve araziye ekmekte olduğu ürünlerin neler olduğu toplam para desteğini belirler. Ürünlere göre verilmekte olan miktarlar ise;

• Zeytin gibi ürünler için: 15 Türk lirası,

• Buğday, yulaf, arpa gibi ürünler için: 19 Türk lirası,

• Pamuk ve çeltik için verilen ücret: 62 Türk lirasıdır,

• Nohut, kuru fasulye ve mercimek için verilen ücret; 22 Türk lirasıdır,

• Patates için; 27 Türk lirası,

• Yağ için kullanılacak Ayçiçek ve soya için: 26 Türk lirası,

• Fındık, kuru soğan, yaş çay ve yem bitkileri için verilen tutar: 17 Türk lirasıdır,

• Nadas için 8 Türk lirası,

• Dane mısırı için: 25 Türk lirası,

• Peyzaj, özel çayır, mera, orman ve süs bitkileri için: 3, 30 Türk lirası,

• Hubutat, baklagiller, sebze ve meyve alanları için: 4, 85 Türk lirası,

• Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanlarına verilecek ücret: 7, 90 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış genel mazot desteği ücretlerinin tablosu böyle şekilleniyor. Her çiftçinin başvurusu esnasında neler ektiği, ne kadar malzeme ektiği, hangi bitkiler için ne kadar ekim alanından faydalandığı belirtilmelidir. Böylece çiftçilere verilecek olan mazot yardımı da hesaplanır ve çiftçinin hesabına yatırılır. Gerekli tarihe gelindiğinde çiftçi mazot yardımını almak için ziraat bankasına gidecektir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla bu ücreti alabilecektir. Bunun dışında çiftçilerin ara ara çiftçi kayıt sistemine giderek bilgilerini sürekli güncellemeleri istenmektedir. Böylece çiftçiler yeni çıkan yardımlardan hızlıca haberdar edilebilecek.