2021 Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

Cemre’nin düşmesi, havaların ısınmasını, baharın gelmesini ifade eden bir kavramdır. Toplamda üç kez düştüğüne inanılır. İnsanlar arasında da sıkça kullanılan bu kavram şimdilerde de tekrar konuşulmaya başlandı. 2021’de cemrenin ne zaman düşeceğini sıkça araştırılıyor.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

Cemre, Kasım’ın 100. Gününden 5 gün sonra düşüyor. Cemrenin bir hafta aralıklarla önce havaya(19-20 Şubat), sonra suya (26-27 Şubat), son olarak da toprağa (5-6 Mart) olmak üzere üç sefer düştüğüne inanılıyor. Baharın gelişini temsil eden cemrenin bu seneki düşüşüne de az kalmış görünüyor.