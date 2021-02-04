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2021 Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

Baharın gelişini, havaların ısınmasını ifade eden cemrenin bu sene ne zaman düşeceği insanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cemre nedir ve ne zaman düşer? Sizler için derledik.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:28
2021 Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri
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Cemre’nin düşmesi, havaların ısınmasını, baharın gelmesini ifade eden bir kavramdır. Toplamda üç kez düştüğüne inanılır. İnsanlar arasında da sıkça kullanılan bu kavram şimdilerde de tekrar konuşulmaya başlandı. 2021’de cemrenin ne zaman düşeceğini  sıkça araştırılıyor.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

Cemre, Kasım’ın 100. Gününden 5 gün sonra düşüyor. Cemrenin bir hafta aralıklarla önce havaya(19-20 Şubat), sonra suya (26-27 Şubat), son olarak da toprağa (5-6 Mart) olmak üzere üç sefer düştüğüne inanılıyor. Baharın gelişini temsil eden cemrenin bu seneki düşüşüne de az kalmış görünüyor. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
CemreBahar
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