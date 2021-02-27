2021 Cemre düşme tarihleri ne zaman? 2. Cemre ne zaman düşer?

İlkbaharın gelmesini ve havaların ısınmasını ifade eden cemrenin bu yıl hangi günlerde düşeceği merak edilmektedir. Cemre her zaman önce havaya ardından suya ve en son toprağa düşmektedir. Peki bu yıl cemre hangi tarihlerde düşecek?

2021 Cemre düşme tarihleri ne zaman?

Cemre düşmesi ne demek?

Bu yıl ilk olarak 26 ve 27 Şubat tarihlerinde cemre suya düşecek. Ardından cemre 5 ve 6 Mart’ta toprağa düşecek.

Arapça kor manasına gelen cemrenin düşmesi ile havanın, suyun ve toprağın ısındığına inanılmaktadır. Cemre düşmesi havanın sıcaklığının artacak olduğunu ifade etmektedir. Cemre düşmesi ile baharın geldiği ifade edilmektedir. Cemre düşmesi ilk olarak suya bir hafta kadar sonra ise toprağa düşmesi şeklinde meydana gelmektedir.