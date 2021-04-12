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2021 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgula

Türkiye'nin çay konusunda çığır açan markası Çaykur, Mart ayında yayınladığı işçi alım ilanını bugün sonuçlandırdı. Toplamda 500 kişilik mevsimlik işçi alımı yapan Çaykur, belirli illerdeki fabrikalarında çalışmak üzere ilana çıktı. İşte ilanın sonuçlar ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:10
2021 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgula
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Türkiye'nin çay markaları arasında en iyilerinden biri olan Çaykur; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikaları için 22-26 Mart tarihlerinde mevsimlik işçi alımına çıkmıştı. 

Kura sonuçları bugün netleşti. Bizde siz değerli okuyucularımıza haberimizde kura sonuçlarını Olay 53'ün haberine göre derledik. İşte tüm detaylar burada!

Pandemi nedeniyle kura sonuçları izlenmeye açılmadı. 

Çiftlik Çay Fabrikası;

Asil: 205-77-119-68-145 Yedek: 124-58-108-209-75

Hemşin Organik Çay Fabrikası;

Asil: 122-52-199-225-205 Yedek: 65-200-117-197-149

Kalecik Çay Fabrikası;

Asil: 57-55-11-110-109 Yedek: 47-7-138-106-162

Azaklı Çay Fabrikası; 

Asil: 23-37-217-75-172 Yedek: 24-145-221-119-130

Derepazarı Çay Fabrikası;

Asil: 203-196-231-78-144 Yedek: 63-111-148-7-219




Son Güncelleme: 12.04.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇaykurRizeİşçiIşkur
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