2021 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgula

Türkiye'nin çay markaları arasında en iyilerinden biri olan Çaykur; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikaları için 22-26 Mart tarihlerinde mevsimlik işçi alımına çıkmıştı.

Kura sonuçları bugün netleşti. Bizde siz değerli okuyucularımıza haberimizde kura sonuçlarını Olay 53'ün haberine göre derledik. İşte tüm detaylar burada!

Pandemi nedeniyle kura sonuçları izlenmeye açılmadı.

Çiftlik Çay Fabrikası;

Asil: 205-77-119-68-145 Yedek: 124-58-108-209-75

Hemşin Organik Çay Fabrikası;

Asil: 122-52-199-225-205 Yedek: 65-200-117-197-149

Kalecik Çay Fabrikası;

Asil: 57-55-11-110-109 Yedek: 47-7-138-106-162

Azaklı Çay Fabrikası;

Asil: 23-37-217-75-172 Yedek: 24-145-221-119-130

Derepazarı Çay Fabrikası;

Asil: 203-196-231-78-144 Yedek: 63-111-148-7-219