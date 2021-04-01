2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

İster ihtiyaç sahiplerine isterse kendi ev hanesinde mevcut ramazan ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaş, bu dönemde ramazan kolisi fırsatlarını daha avantajlı olarak görüyor. Marketler hemen bir ramazan kolisi fırsatı hazırlığı başlamış bulunmakta. Bu marketlerin içinden en çok ilgi duyulansa Carrefour market zincirleri. Carrefour bu marketeler arasında öncelikli koli hazırlayıp satışa sunanların arasında yer alıyor. Vatandaş içinse merak edilen o soru herkesin aklında Carrefour ramazan kolilerin içinde neler bulunmakta ve fiyatları nelerdir? İşte detaylar…
Belirlenen bu kolilerin içerisinde gıdaya karşı her türlü yağ, bakliyat, baharat vb. gibi bir çok ürün bulunmaktadır.Carrefour ailelelerin gelirlerine göre iki adet ramazan kolisi fırsatı hazırladı. Standart olan Ramazan Kolisi 69,90 TL, daha büyük boyda olan Ramazan Süper Kolisi ise 99,90 TL olarak müşterilerine sundu.
Carrefour ramazan kolisi içinde ne var?
Standart Carrefour market 2021 klasik ramazan kolisi;
Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 gram
Tat Kırmızı Mercimek 1000 gram
Duru Başbaşı Bulgur 1000 gram
Torku Küp Şeker 750 gram
Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 gram
Sinangil Buğday Unu 1000 gram
Türk Şeker Burgu Makana 500 gram
Tukaş Domates Salçası 410 gram
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 gram
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 gram
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı tablet
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 gram
Pepsi Twist Cola 1 litre
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 litre
Carrefour 2021 ramazan süper kolisi;
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 gram
Tat Kırmızı Mercimek 1000 gram
Torku Pilavlık Bulgur 1000 gram
Torku Küp Şeker 750 gram
Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 gram
Hisar Türk Kahvesi 100 gram
Sinangil Buğday Unu 1000 gram
Türk Şeker Burgu Makana 500 gram
Tat Domates Salçası 830 gram
Duru Haşlanmış Fasulye 400 gram
Yurt Haşlanmış Nohut 800 gram
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 gram
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 gram
R.K Lokman Helva Sade 200 gram
Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 gram
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 gram
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı paket
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 gram
Pepsi Twist Cola 1 litre
Yedigün Portakal 1 litrelik pet
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 litre