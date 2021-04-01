2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

İster ihtiyaç sahiplerine isterse kendi ev hanesinde mevcut ramazan ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaş, bu dönemde ramazan kolisi fırsatlarını daha avantajlı olarak görüyor. Marketler hemen bir ramazan kolisi fırsatı hazırlığı başlamış bulunmakta. Bu marketlerin içinden en çok ilgi duyulansa Carrefour market zincirleri. Carrefour bu marketeler arasında öncelikli koli hazırlayıp satışa sunanların arasında yer alıyor. Vatandaş içinse merak edilen o soru herkesin aklında Carrefour ramazan kolilerin içinde neler bulunmakta ve fiyatları nelerdir? İşte detaylar…

Belirlenen bu kolilerin içerisinde gıdaya karşı her türlü yağ, bakliyat, baharat vb. gibi bir çok ürün bulunmaktadır.Carrefour ailelelerin gelirlerine göre iki adet ramazan kolisi fırsatı hazırladı. Standart olan Ramazan Kolisi 69,90 TL, daha büyük boyda olan Ramazan Süper Kolisi ise 99,90 TL olarak müşterilerine sundu.

Carrefour ramazan kolisi içinde ne var?

Standart Carrefour market 2021 klasik ramazan kolisi;

Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 gram

Tat Kırmızı Mercimek 1000 gram

Duru Başbaşı Bulgur 1000 gram

Torku Küp Şeker 750 gram

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 gram

Sinangil Buğday Unu 1000 gram

Türk Şeker Burgu Makana 500 gram

Tukaş Domates Salçası 410 gram

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 gram

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 gram

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı tablet

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 gram

Pepsi Twist Cola 1 litre

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 litre

Carrefour 2021 ramazan süper kolisi;

Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 gram

Tat Kırmızı Mercimek 1000 gram

Torku Pilavlık Bulgur 1000 gram

Torku Küp Şeker 750 gram

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 gram

Hisar Türk Kahvesi 100 gram

Sinangil Buğday Unu 1000 gram

Türk Şeker Burgu Makana 500 gram

Tat Domates Salçası 830 gram

Duru Haşlanmış Fasulye 400 gram

Yurt Haşlanmış Nohut 800 gram

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 gram

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 gram

R.K Lokman Helva Sade 200 gram

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 gram

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 gram

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı paket

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 gram

Pepsi Twist Cola 1 litre

Yedigün Portakal 1 litrelik pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 litre