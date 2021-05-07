2021 Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan bayramı namazı kaçta, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen tam kapanma ile birlikte camilerin açık olacağı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarafından açıklanmıştı. Ayrıca cuma namazlarınında ikamete en yakın olan camide kılınacağı İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtildi. Peki bayram namazında camiler açık olacak mı? Ramazan bayram namazı bu sene kılınacak mı? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar.

Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala insanlarımız ramazan bayram namazının kılınıp kılınmayacığını merak ederken açıklama Diyanet'ten geldi ve camiler bayram namazına hazır olunacak dendi. Camiler bayrama hazırlanırken vatandaşlarımız ayrıca bayram namazı saatlerini de merak etmeye başladı.

Pandemi koşullarına riayet edilerek kılınacak bayram namazı 81 ilde hangi saatte kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri.

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde eda edilecek ama salgın tedbirlerine uygun olarak kılınacak. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına riayet edilecek. Bayram namazı saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edine: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şınak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazları sene de iki kere kılındığı için unutulabilir bu sebepten dolayı hatırlamakta fayda var. Cami içerisinde müezzin herkesi Ramazan bayram namazına kılmak için niyete çağırır.

Hazır olan imama uyularak kılınan ramazan bayram namazı birinci rekatta tekbir alınır ve eller bağlanır. Sonra herkes imam dahil içinde sübhaneke duasını okur ve sırayla imamla birlikte tekbir alınır birinci tekbir alınır eller yana salınır ikinci tekbir alınır eller yine yana sallanılır, üçüncü tekbir alınır ve eller kıyamda bağlanılır. İmam seslice elham yani fatiha suresini okumaya başlar daha sonra zammı süreyi irat eder. Hazır olan imama uyulduğu için cemaat sessizce imamı dinler. Daha sonra rüku ve secde yapılır ve ayağa kalkılır. Tekrarda aynı şekilde binci tekbir alınır ve eller yana sallanır, ikinci tekbir alınır eller yine yana sallanır ve üçüncü tekbir alınarak eller kıyamda bağlanır ve imam fatiha ve zammı sure okur ve rukü ve secde yapılır. Tahiyyatta okunan dualar bittikten sonra iki yana da selam verilir ve bayram namazı eda edilmiş olur. Sonra teşrik tekbirleri hep bir ağızdan getirilmeye başlanır ve üç defa tekrarlanır. Sonra ise imam hutbeye çıkar ve bayram hutbesini müslümanlara irat eder. Daha sonra cami avlusunda ve bahçesinde bayramlaşma başlar ama salgın nedeniyle bu senede bayramlaşma musafaha şeklinde olmayacak. Sadece kafa selamı ile bayramlaşma olacak.

Diğer bir merak edilen konu ise bayram namazının evde kılınıp kılınmayacağı konusu. Bayram namazı da tıpkı cuma namazı gibi cemaatsiz kılınmaz. Yani evde küçük bir cemaat kurularakta evde kılınabilir. Hanefi mezhebine göre cuma ve bayram namazları evde kılınmaz camide kılınır çünkü hutbe okunması gerekir.