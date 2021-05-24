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2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl hac ibadetini gerçekleştiremeyen vatandaşlar bu sene hac var mı araştırıyor. Suudi Arabistan, 2021 yılı için hac kontenjanlarını açıkladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:08
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
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Dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl hac ve umre ziyaretleri ertelenmişti. Suudi Arabistan hükümeti, 2021 yılı hac dönemiyle ilgili milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı.

2021 yılında hac olacak mı?

Hac ibadetini koronavirüs pandemisi nedeniyle özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde gerçekleştireceğini duyuran Suudi Arabistan, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamalar doğrultusunda bu yıl hac ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığını ve bu kontenjanın yerli ve yabancı hacı adaylarını kapsadığı belirtildi.

60 bin kişilik kontenjanın içerisinde 15 bin yerli vatandaş, 45 bin ise yabancı hacı adayı alınacak. Türkiye’ye verilecek kontenjan sayısı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının son 6 ay içerisinde hastalık geçirmediklerini kanıtlamaları talep edilecek. Bunun yanında adaylardan Covid-19 aşısı yaptırdıklarına dair aşı belgeleri de istenecek. Buna ek olarak pandemi tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen adaylar 3 gün karantinada kalacak.


Son Güncelleme: 24.05.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
2021 Hac Var MıSuudi ArabistanHacı
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