2021 BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

Türkiye’nin en fazla şubeye sahip marketler zincirinden birisi olan BİM ramazan kolisi ile ilgili fiyat satışı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar BİM’de satılması beklenen Ramazan kolisinin fiyat ve içerik bilgilerini de araştırmaya devam ediyor.

BİM ramazan kolisi fiyatı ne kadar 2021?

BİM tarafından herhangi bir ramazan kolisi ile ilgili açıklama yapılmazken her yıl ramazan kolisi satışı yapan BİM marketler zincirinin 2021 yılında da ramazan kolisi satışı yapması bekleniyor.

BİM ramazan kolisi içeriği

Geçtiğimiz yıl yapılan Ramazan kolisi satışları fiyatları ile vatandaşları mutlu ederken 2021 yılında satılması beklenen ramazan kolisinin içeriği de merak ediliyor.

2021 yılında;

500 gram İnci Zeytin

380 gram İlkgün Reçel

500 gram Sayley Fındık Kreması

830 gram Yurdum Salça

2 paket Hürrem Hazır Çorba

500 gram Berk Filiz Çay

1 kg Küp Şeker

2 Adet 500 gram makana

1 kg Efsane Un

750 gram Tuz

1 litre Ayçiçek Yağı

1 kg Fasulye

2 kg Un