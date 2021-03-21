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2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2021 yılında Berat kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 16:49
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
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Berat gecesi Arapça kökenli “beraet” kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise “iki şey arasında 

İlişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün olmaması” demektir. Berat kandili Şaban ayının 15. gecesi kutlanmaktadır.

Berat gecesi üç aylar içerisinde Ramazan’dan önce kutlanan son kandildir. Sened yönünden tartışmalı olsa da bu geceyle alakalı hadis-i şerifler mevcuttur. Berat kandili günahlardan berat olarak nitelendirilmektedir.

Berat kandili hangi gün?

Diyanet takvimine göre 27 Mart 2021 Cumartesi günü gerçekleşecektir.

Berat gecesine dair hadis-i şerifler

Bu geceyle alakalı çeşitli rivayetler bulunmaktadır. İlim adamları bu hadislerin sahih ve zayıf olduğu konusunda ihtilaftadır. Berat gecesi ile ilgili hadisleri rivayet eden alimler aynı zamanda bunların zayıf olduğunu da vurgulamıştır.

Bazı alimler kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin hicretin 2. senesinde vuku bulduğunu kabul etmektedir bu sebeple bu olay bu geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

Bu gece sevap olması açısından çeşitli ibadetler yapılabilir ancak kutlama şekillerinin alışkanlık haline getirilmesinin dinimizde yeri yoktur.



Son Güncelleme: 21.03.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
Berat GecesiBerat KandiliKandilDiyanet
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