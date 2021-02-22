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2021 Bekçi alımları ne zaman olacak? E-devlet üzerinden bekçilik başvurusu yapma

Bekçi olmak isteyenler açılacak başvuruları bekliyor. Haberimizde başvurularla alakalı merak edilenlere yer verdik.

22 Şubat 2021 Pazartesi 03:07
2021 Bekçi alımları ne zaman olacak? E-devlet üzerinden bekçilik başvurusu yapma
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Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır.

2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veya Polis Akademisi’nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Başvuru tarihi açıklanıp başvurular başladıktan hemen sonra adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

E-devlet üzerinden başvuru yapma

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikler e-devlet sistemine giriş yapmalıdır. Giriş aşamasında kişinin T.C kimlik numarası ve şifresi istenmektedir. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Aday İşlemleri Sitesi” yazılmalıdır. O ekrana geçiş yapıldıktan sonra “Polis Akademisi İşlemleri Sistemi” kısmına tıklanmalıdır. Açılan ekranda başvuru dönemi seçilmelidir. Dönem de seçildikten sonra başvuru formu doldurulmalı ve işlem onaylanmalıdır.

2021 Bekçi alımı şartları

  • T.C vatandaşı olunmalı
  • 18 yaşından büyük olunmalı
  • 31 yaş tamamlanmamış olmalı
  • En az lise ya da dengi okullardan mezun olunmalı
  • Aday olacak erkekler askerliklerini yapmış olmalı ya da askerlik ilişiği olmamalı
  • Kişinin herhangi bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı
  • Kişi toplumun gözünde kötü şöhretli olmamalı
  • Kişinin silah taşımasına dair herhangi bir hukuki engeli olmamalı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istediği şartları karşılıyor olmalı
  • Aday olan kişilerin kendilerinin veya eşlerinin yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı
  • Aday alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeni ile tedavi görmüş olmamalı
  • Aday bir nedenden ötürü polis okulundan çıkarılmış olmamalı
  • Aday terör örgütünün düzenlediği eylemlere katılmış olmamalı
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya da yan kuruluşlara üye olmamalı
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almalı
  • Arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almalı

Bekçi maaşları:

  • İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL
  • Lise mezunu olan Bekçi: 4 bin 352 TL ile 4,455,14 TL arası
  • Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4.357,50 ile 4 bin 400 TL arası
  • Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4 bin 404 TL ile 4,657,00 TL arası
  • Eş için ödenen aile yardımı ödeneği 278 TL
  • Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği 32,6 TL
  • Göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL

Bekçi alımları için başvurular hakkında ilgili kurumdan duyuru yapılması bekleniyor. Duyurular yapıldıktan sonra sizlerle güncel bilgileri  paylaşacağız.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 03:07
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BekçiAlımları2021BekçiAlımlarıE-devlet
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