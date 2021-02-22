2021 Bekçi alımları ne zaman olacak? E-devlet üzerinden bekçilik başvurusu yapma

Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır.

2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veya Polis Akademisi’nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

E-devlet üzerinden başvuru yapma

Başvuru tarihi açıklanıp başvurular başladıktan hemen sonra adaylarüzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikler e-devlet sistemine giriş yapmalıdır. Giriş aşamasında kişinin T.C kimlik numarası ve şifresi istenmektedir. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Aday İşlemleri Sitesi” yazılmalıdır. O ekrana geçiş yapıldıktan sonra “Polis Akademisi İşlemleri Sistemi” kısmına tıklanmalıdır. Açılan ekranda başvuru dönemi seçilmelidir. Dönem de seçildikten sonra başvuru formu doldurulmalı ve işlem onaylanmalıdır.

2021 Bekçi alımı şartları

T.C vatandaşı olunmalı

18 yaşından büyük olunmalı

31 yaş tamamlanmamış olmalı

En az lise ya da dengi okullardan mezun olunmalı

Aday olacak erkekler askerliklerini yapmış olmalı ya da askerlik ilişiği olmamalı

Kişinin herhangi bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı

Kişi toplumun gözünde kötü şöhretli olmamalı

Kişinin silah taşımasına dair herhangi bir hukuki engeli olmamalı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istediği şartları karşılıyor olmalı

Aday olan kişilerin kendilerinin veya eşlerinin yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı

Aday alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeni ile tedavi görmüş olmamalı

Aday bir nedenden ötürü polis okulundan çıkarılmış olmamalı

Aday terör örgütünün düzenlediği eylemlere katılmış olmamalı

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya da yan kuruluşlara üye olmamalı

Güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almalı

Arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almalı

Bekçi maaşları:

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan Bekçi: 4 bin 352 TL ile 4,455,14 TL arası

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4.357,50 ile 4 bin 400 TL arası

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4 bin 404 TL ile 4,657,00 TL arası

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği 278 TL

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği 32,6 TL

Göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL

Bekçi alımları için başvurular hakkında ilgili kurumdan duyuru yapılması bekleniyor. Duyurular yapıldıktan sonra sizlerle güncel bilgileri paylaşacağız.