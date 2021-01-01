2021 Bekçi alımı yapılacak mı? Kaç bekçi alınacak?

Ülkemizde yeniden aktifleştirilen bekçilik hizmeti çok sayıda kişiye de iş imkanı sağladı. Bekçilik alımları yeniden başlarken binlerce kişi alımlara başvurdu. Adaylar 2021 yılında bekçi alımlarını merakla bekliyor.
Bakan Soylu açıklamasında kadro sınırının 30 bin olduğunu, şu anda aktif görev yapan 28 bin 500 kişi olduğunu ifade ederken açık olarak 1000- 1500 kişilik yer olduğunu söyledi. Bununla birlikte hükümetin kadro sayısını 40 bine çekmesi durumunda alım sayısının da artacağı ifade edildi.
Son Güncelleme: 01.01.2021 00:13