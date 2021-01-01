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2021 Bekçi alımı yapılacak mı? Kaç bekçi alınacak?

2021 bekçi alımı yapılacak mı, kaç bekçi alınacak soruları merak ediliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımlarına ilişkin konuştu. Bakan Süleyman Soylu müjdeyi verdi.

01 Ocak 2021 Cuma 00:13
2021 Bekçi alımı yapılacak mı? Kaç bekçi alınacak?
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Ülkemizde yeniden aktifleştirilen bekçilik hizmeti çok sayıda kişiye de iş imkanı sağladı. Bekçilik alımları yeniden başlarken binlerce kişi alımlara başvurdu. Adaylar 2021 yılında bekçi alımlarını merakla bekliyor.

2021 yılında kamu personeli alım sayısı 100 bin olarak açıklanmıştı. Bu 100 bin kişi içerisine bekçi alımları da yer alacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılında 11 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Soylu açıklamasında kadro sınırının 30 bin olduğunu, şu anda aktif görev yapan 28 bin 500 kişi olduğunu ifade ederken açık olarak 1000- 1500 kişilik yer olduğunu söyledi. Bununla birlikte hükümetin kadro sayısını 40 bine çekmesi durumunda alım sayısının da artacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:13
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BekçiAlım2021
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