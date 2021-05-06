2021 Bekçi alımı olacak mı ne zaman alım yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bekçi alımları 2021 yılı için oldukça merak edilirken vatandaşlar bekçi alımlarının ne zaman olacağını ve başvuru tarihini merak ediyor. İşte 2021 Bekçi alımı hakkında merak edilenler ve bekçi alımı başvuru şartları haberimizde

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde alınan bekçi alımları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Polis Akademi tarafından sonuçlanan bekçi alımları başvuru tarihi ve başvuru şartları milyonlarca bekçi olmak isteyen kişiyi ilgilendiriyor.





2021 yılı bekçi alımı için henüz net bir tarih verilmedi. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımlarının ne zaman olacağını araştırırken vatandaşlar bekçi alımı başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi intenet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet üzerinden de giriş yaparak ön başvuruda bulunabiliyor. Bekçi alımına ilişkin ayrıntılı detaylar ise www.pa.edu.tr üzerinden verilmektedir.

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.