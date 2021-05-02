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2021 Bekçi alımı olacak mı? EGM ve PA Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

Pandemi sürecinden dolayı bekçi alımları durmuştu. Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız 2021 bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı olacak mı, EGM ve PA bekçi alımları ne zaman yapılıyor, 2021 bekçilik başvuru şartları nelerdir sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:37
2021 Bekçi alımı olacak mı? EGM ve PA Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde yapılan bekçi alımları milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiriyor. Bekçiler mahallelerin ve çarşıların mal ve can güvenliğini sağlıyor. Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul’da son olarak 400 tane bekçi alımı yapılmıştı. Pandemi sürecinden dolayı bekçi alımları durmuştu. Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız 2021 bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı olacak mı, EGM ve PA bekçi alımları ne zaman yapılıyor, 2021 bekçilik başvurusu şartları nelerdir sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Bekçi Alımları Ne Zaman?

Bekçi olup devlet bünyesinde on binlerce genç çalışmak istiyor. Bu açıdan binlerce gencimiz bekçilik alımı ile ilgili gündemi takip ediyor. Yapılan resmi açıklamalar neticesinde bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığı zaman sitemizden duyurusunu yapacağız.

Bekçilik Başvurusu

Bekçi alım başvurusunu polis akademisi Başkanlığı yapmaktadır. Başvurular resmi intenet adresi üzerinden yapılır. e-Devlet aracılığı ile başvurular yapılmaktadır. Bunun için öncelikli olarak alım ilanının yayınlanması gerekiyor.

2021 Bekçilik Başvuru Şartları

Bekçilik başvuru şartlarına bakacak olursak birinci şartı olarak başvuran kişinin Türkiye Vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca en az lise mezunu olması gerekiyor. Boy şartı olarak 167 cm boyunda olması gerekiyor. Vücut kitle endeksi 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Ayrıca başvurulan il veya ilçe sınırları içerisinde en azından bir yıl boyunca ikamet etmesi gerekiyor. Bekçiliğe başvuracak kişinin askerlik ile ilişiği olmaması gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Ayrıca 31 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Yüz kızartıcı suç, iflas, inancı kötüye kullanma, sahtecilik yapmak, dolandırıcılık yapmak, hırsızlık yapmak, ücret vermek, irtikap, ihtilas ve zimmet gibi suçlardan hükümlü bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hapis yatmaması gerekiyor.

Kötü bir şöhrete sahip olmaması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmaması gerekiyor. Kamudan mahrumiyet cezası almamış olması gerekiyor. Herhangi bir memuriyetine engel olacak bir hali olmaması gerekiyor. Silah taşımaya hukuki açıdan engelinin bulunmaması gerekiyor. Belirtilen sağlık şartlarını temiz bir şekilde geçmesi gerekiyor.

Hakkında herhangi bir ahlaka aykırı unsur, görüntü veya ses olması, ahlaka aykırı materyalleri üretmek ya da satmak, uyarıcı madde, uyuşturucu ve kumar ile ilişkinin olmaması gerekmektedir.

Kesinlikle daha önce uyarıcı madde, uyuşturucu ve alkol nedeniyle tedavi görmüş olmaması gerekiyor. Halihazırda bunları kullanmıyor olması gerekiyor.

Ayrıca sağlık Yönetmeliği’nde bulunan her türlü kurala uyması gerekiyor. Daha önce terör ile ilgili herhangi bir destek açıklaması, miting, toplantı veya yürüyüş yapmamış olması gerekiyor. Başvuru yaptığı tarihi itibari ile hiçbir siyasi partiye üye liginin olmaması gerekiyor. Kendisi hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına olumlu çıkması gerekiyor.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
BekçiAlım Ilanı
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