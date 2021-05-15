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2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeni duyurusuna göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklamıştı. Milyonlarca vatandaş bekçi olmak isterken 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı? gibi soruların cevabını arıyor. İşte 2021 bekçi alımları için tüm detaylar haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:16
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
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Milyonlarca vatandaş 2021 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Jandarma Bekçi alımları için EGM yeni duyurusunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapacağını açıkladı.

Başvurular için henüz net bir açıklama gelmedi. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar alım şartlarını araştırıyor. 

2021 bekçi alım şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir.

Başvuru yapılan il sınırında en az 1 sene ikamet ediyor olması,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:16
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Bekçi Alımı10 BinEgmBaşvuru şartları
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