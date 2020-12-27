2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları nelerdir?

2021 Yılı Bedelli Askerlik Fiyatı Ne Kadar Oldu? Şartları Nelerdir? Kimler Bedelli Yapabilir?

2020 yılı temmuz-aralık ayları dönemi bedelli askerlik ücreti belirlendi. Bedelli askerlik fiyatının ne kadar olacağı hesaplanırken dikkate alınan katsayı, temmuz- aralık dönemi içinde 0.155561 olarak hesaplandı. Bu katsayıya baktığımız zaman bedelli ücretinin yükseldiğini görmekteyiz. Artan katsayıyla birlikte dövizle askerlik fiyatı da doğrusal olarak artış gösterdi. Eğer istekli sayısı, önceden belirlenmiş olan kontenjanı geçerse kura çekiliyor. Kontenjanı geçmediği durumda, istekte bulunan herkes bedelli askerlik yapabiliyor.

Yapılması zorunlu olan askerlik görevini yerine getirmenin altenatif yolu olan bedelli askerlik, son yıllarda oldukça talep görmektedir. Fiyat olarak makul bir düzeyde olması ve normal askerlik süresinden çok daha kısa sürede bitirilmesi durumlarından dolayı, tercih edilmesi mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bedelli askerlik, belirlenen şartlara uyan askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların, bedelini ödeyerek bu temel hizmeti yerine getirmelerine deniyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için de bazı şartları taşımak gerekiyor. Tercihte bulunmayanlar veya son tercih hakkında tercihte bulunmuş olmasına rağmen kurada ismi çıkmayıp, diğer statülerde sınıflandırılmış olan kişiler, bedelli askerlik imkanından faydalanamamaktadır.

Bu konu ile ilgili yönetmeliğe göre, bedelli askerlik hizmeti dahilinde olan vatandaşlardan; verilen yol vakti de içinde olmak üzere benzer adaylarının terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar, verilen temel askerlik eğitimine katılan ancak katıldığı halde firar ve hava değişimi/ izin tecavüzü suçlarını işleyenler, bu hakka sahip olmadığı halde, gerekli şartları taşımadığı halde bedelli askerlik hizmetinden yararlanmış olduğu belirlenenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılmaktadır. Bu vatandaşların geriye kalan askerlik hizmetleri, erbaş ve er seviyesinde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca belirlenmiş olan birliklerde yaptırılır.

Ücreti Ne Kadar?

Karşılığında belirli bir ücret ödemeleri halinde ve az bir süre eğitim görmeleri şartıyla, askerlik hizmetinin yapılmış sayıldığı bu bedelli askerlik uygulamasının ücretinin güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yaptığı hesaplara göre 2020 yılı temmuz/aralık dönemi bedelli askerlik için ödenmesi gereken ücret 37.070 TL olarak açıklandı. Bu hizmetten yararlanmak ve 21 günlük askerlik süresini doldurarak hizmetini yapmış olmak isteyen vatandaşların bu parayı ilgili banka hesaplarına yatırması gerekmektedir. Döviz ile askerlik yapacak olanlar, ücretlerini döviz üzerinden yatıracak olanlar ise 5563

Bedelli Askerlik ve Başvuru Yapmak İçin Gerekli Olan Şartlar:

Askerlik çağına girmiş olanlardan, herhangi bir yaş sınırlandırması olmadan, fiili olarak askerlik hizmetine başlamamış olmak,

Bakaya olmamak yani, askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan ancak buraya gitmeyen kişi olmamak,

Yoklamanın yapıldığı zamanda yoklama kaçağı olarak görünmemek veya saklı olmamak,

Bedelli yapmaya istekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanunen yakınları, vekilleri veya vasileri tarafından e-Devlet üzerinden veya; askerlik şubeleri ile beraber 31 Aralık 2020 tarihine kadar bedelli asker tercihi başvurularını yapmak,

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yapılan yoklamaya denk olan esas sağlık muayenelerini, verilen süre içinde tamamlayıp “askerliğe elverişlidir” kararının verilmiş olması,

Kanunda önceden belirlenmiş olan bedel tutarını, bedelli askerlik ücretini, başvuru yapmalarından itibaren 2 ay içerisinde ve bu süreyi aşmamış olacak şekilde peşin halde ödemek,

Temel askerlik eğitimin alınacağı yıl içinde celp ve sevk dönemleri için tercih yapmak,

Yapılan kuradan ya da sınıflandırma işleminden hak kazanmış şekilde ayrılmak,

Verilecek olan bir aylık temel askerlik eğitiminden geçebilmek.

Bedelli Askerlik Sınıflandırma, Celp ve Sevk İşlemleri Şu Şekilde Yürütülür:

Bedelli askerlik fırsatından faydalanabilecek insan sayısı, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilir ve bakanlık tarafından belirlenir. Bu kişilerin temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin alacağı kişi sayısı Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar bakanlığa iletilir.

Eğer ki bedelliye istekli olan kişi sayısı, bedelli için önceden belirlenmiş sayıdan fazla olursa, bu hizmetten yararlandırılacak olanlar bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında, sınıflandırma kurulunun yaptığı kura ile belirlenecektir. Tam tersi durumda yani, istekli sayısı önceden belirlenen yararlandırılacak kişi sayısından az olursa kura çekilmeksizin istekli olan herkese bu hizmetten yararlanma hakkı tanınır.

23.madde hükümlerinin gereğince, yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsis edilmesi, tasnif edilmesi, temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlarına dağıtılması ve kura çekme işlemi “sınıflandırma kurulunun” yapacağı işlemlerdir.

Çekilen kura sonucunda bedelli askerliğe seçilemeyen vatandaşlar, ellerinde olan yasal erteleme hakları devam ettiği taktirde bir sonraki yıllarda tekrar bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru yapabilirler. Bu kişilerin ödedikleri bedel iade edilir, bir sonraki başvuruda geçerli olan bedel miktarı peşin şekilde ödenir.

Yükümlü kişilerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik istekleri, o sene içerisinde olmak şartıyla Askeralma Genel Müdürlü tarafından değerlendirilir.

İkinci maddede yer alan şartlar kapsamında yararlanmaya hak kazananların, 59.maddede belirtilen mazeret durumları hariç durumlarda ertelemeleri yapılmaz.

Yine aynı madde üzerinden yararlanma hakkı kazananlar, bağlı bulundukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları kaydıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları zamana kadar askerlik şubelerine başvuru yapmaları durumunda, hak kazandıkları bedelli askerlikten vazgeçebilmektedirler. Bu haktan vazgeçen vatandaşlara yeniden böyle bir fırsat sunulmaz. Bu durumla ilgili işlemler bedelli askerliğe müracaattan önceki durumlara göre yürütülmektedir.

İkinci madde kapsamında bu haktan yararlanabilenlerden, verilecek olan temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkanlara veya çıkarılanlara, yeniden Türk vatandaşlığına girseler veya alınsalar bile bedelli fırsatından yararlanma hakkı verilmez.

Bedelli Askerlik Geri Ödeme İşlemleri Şu Koşullar ile Yapılır:

Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

Fazla veya sürekli ödeme yapanlardan,

Bir, iki ve üçüncü maddeler gereği kapsamdan çıkarılanların,

Askerlik hizmetinden vazgeçenlerin,

Başvuruları onay almadığı halde ödeme yapmış vatandaşların,

Temel askerlik eğitimlerini henüz tamamlayamadan askerliğe elverişsiz hale gelenlerin, Türk vatandaşlığından çıkan ya da çıkarılanların ve vefat eden vatandaşların ödedikleri bedel, eğer ki talep ederlerse kendilerine, vekil, vasi ya da kanunen mirasçı konumunda olanlar adına müracaat edenlere iade edilmektedir.

Bu konuda başvuru sahipleri, içinde oldukları durumlarını ispat etmeye yarayan vekaletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da; yurt içinde noterler tarafından, yurt dışında ise Türk Konsoloslukları tarafından onaylanmış hallerini verecekleri başvuru dilekçesine ekleyerek, askerlik şubelerine bu şekilde müracaat etmektedirler. Yurt içinden başvuracak olanlar kendi isimlerine olan Türk Lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de eklemek zorundadırlar.

Kanuni mirasçı adıyla, yükümlü için geri ödeme başvurusunda bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde, ne kadar hak sahipliği oranları, belirtilen oranlarda olmak şartı dahilinde geri ödeme yapılır.

Geri ödemenin şartlarını taşıyan yükümlülerin askerlik şubeleri tarafından alınan dilekçelerine istinaden, ödemelerinin iadesi kendilerine veya kendilerine denk olan vasilerinin, vekillerinin ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödeme ile ilgili işlemleri yapan bu birim, işlem tamamlandığı zaman askerlik şubelerine, işlemin yapıldığına dair bildiri gönderir.

Temel askerlik eğitimlerini tamamladıktan sonra vefat edenlere, Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan kişilere, askerliğe elverişsiz hale gelmiş olan vatandaşlara geri ödeme yapılmamaktadır.

€ yatırdıkları taktirde askerlik görevlerini yapmış olacaklardır. 2020 yılı içerisinde bedelli hizmetinden yararlanamayan, faydalanabilmek için 2021 yılını bekleyen vatandaşlar ise gelecek yıl için belirlenecek olan fiyatları beklemektedir. Ancak bunun için biraz daha beklemeleri gerekmektedir çünkü gelecek yılın ücretleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Temel eğitim süresinin sona ermesiyle birlikte, yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlü kişiler eğer varsa, 31.maddenin 1.fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izin kullanabilirler. Ancak bağlı oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içerisinde sevkini yaptırmadığı için birliklerine geç katılan vatandaşları, terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerliklerini yapmaya devam edeceklerdir.

Bedelli askerlikten faydalanacak olan yükümlülerden ödeme yapan kişilerin bilgileri, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi tarafından, elektronik ortamda olacak şekilde Askeralma Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.