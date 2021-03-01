2021 bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir? Bedelli askerli celp dönemleri ne zaman?

2021’nin haziran ayına kadar geçerli olacak olan bu ücret bedelli askerliğe gitmek isteyen kişilerin başvurularının geçerli olması için 30 Haziran saat 18.00’a kadar ödenmek zorunda. Ayrıca bakanlıktan gelen duyuruda 2021 yılı haziran sonrası dönem için henüz bir ücret belirlenmesi yapılmadığını, bu ücretin daha sonra belirleneceğini aktardı.

Ücretli askerlik bedel ödemesi nasıl yapılır?

Yapılan başvuruların geçerli olması için ücretlerin belirlenen kurumlar aracılığıyla ödenmesi gerekir. Son ödeme tarihi 30 Haziran 2021 saat 18.00 olan bu ücreti ödeme noktaları olarak belirlenen kurumlar şunlardır:

Devlet bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bankası)

PTT şubeleri

Mal müdürlükleri

Bedelli askerliğe başvurabilmek için aranan özellikler nelerdir?

Hazırlanan yeni yasayla bedelli askerlik ölçütleri de yenilendi. Bedelli askerlik yasası önceki dönemlerde her seferinde yeniden çıkarılırdı ancak şimdi en son çıkartılan yasa ile kalıcı olarak belirlendi. Bedelli askerlik ölçütlerini yerine getiren her Türkiye vatandaşı başvuruda bulunabilecek. Ancak tabii ki sayı fazlalığı olduğu dönemlerde herkesi kabul etmek mümkün olmuyor. Böyle dönemlerde kabul edilecek kişiler kura ya da sınıflandırma yöntemi ile belirleniyor. Yeni yasada belirlenen bedelli askerlik ölçütleri şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olup askerlik yükümlülüğünün üzerinde olması

Başvuran kişinin baka, yoklama veya askerlik kaçağı durumlarını taşımıyor olması

Başvuran kişinin e-devlet ya da askerlik şubesi aracılığıyla bedelli askerlik başvurusunu yapmış olması

Bedelli askerlik ücreti için gerekli olan miktarı tek seferde, nakit olarak ve belirlenen kurumlar aracılığıyla ödemiş olmak

Bedelli askerlik için belirlenen temel silah eğitimi süresini tamamlayacak olmak

www.turkiye.gov.tr adresine gidilerek e-devlete giriş sağlanır

Arama butonundan ASAL Askerlik Hizmet Tercih sekmesine girilir

Askerlik başvurusu seçimi yapılır

Askerlik tecil durumu olanlar tecillerini iptal eder ve iptal nedeni için bedelli askerlik seçilir

Kuraya giren kişiler için kuranın çıkmama durumunda ödenen ücreti geri alabilmeleri için askerlik şubesi seçilir ve başvuru onaylanır

Bu ölçütleri yerine getiren kişiler bedelli askerlik başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden ASAL Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri sekmesinden ya da askerlik şubelerinden yapabilirler. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak için takip edilmesi gerekilen adımlar şunlardır:

Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?

Merak edilen celp tarihleri ücret belirlenmesinin yapılması ardından açıklandı. Başvurularını 2020 yılında yapan kişiler askerliğe Nisan – Kasım ayları arasında gidecekler ve 21 günlük askerlik eğitimlerini tamamlayacaklar. Belirlenmiş olan celp tarihleri şu şekildedir:

1, 2, 3 Nisan

13, 14, 15 Mayısıs

17, 18, 19 Haziran

5, 6, 7 Ağustos

16, 17, 18 Eylül

21, 22, 23 Ekim

25, 26, 27 Kasım

Celp tarihini öğrenmek için e-devlet sistemi üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Belgesi’ne gidilmesi gerekilir.

2021 için belirlenen dövizli askerlik ücreti nedir?

Yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşı kişiler için olan bu sistem dahte askerlik olarakta geçer. Açıklanan yasa da 2021 yılının haziran ayına kadar olan ücreti açıklanmıştır. Diğer dönem için bilgiler daha sonra açıklanacaktır. Bu kapsamda dövizli askerlik ücreti 4.402,27 Euro ya da bu ücrete karşılık gelecek olan diğer yabancı ülke paraları geçerli olacaktır.