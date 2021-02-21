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2021 Bedelli askerlik süresi kaç gündür? 2021 Bedelli askerlik süresi ve ücretleri

2021 yılı ile birlikte her alanda olduğu gibi bedelli askerlik ücretlerine de zam geldi. Adayların en çok merak ettiği konular arasında bedellik askerlik ücreti kadar bedelli askerlik süresi de yer alıyor. Haberimizde detaylarını bulabileceksiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:06
2021 Bedelli askerlik süresi kaç gündür? 2021 Bedelli askerlik süresi ve ücretleri
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2021 yılı ile birlikte bedelli askerlik ücreti değişmiş ve bedelli askerliğin ne kadar sürdüğü de merak edilen konular arasında yerini almıştı.

2021’DE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU

Yeni yıl ile birlikte her alanda fiyatların yükselmesinin ardından bedelli askerlik fiyatında da değişiklik yaşandı. 2020 yılında 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılı için %13.50 oranında zam ile 39.788 TL olarak belirlendi.  Yurtdışında ikamet eden, bedelli askerlik ücretini döviz olarak ödeyecek Türk vatandaşları için ise bu ücret 4 bin 402 Euro olarak kayda geçti. 2021’in ikinci yarısında ise bu ücret artarak 5 bin 563 Euro olacak.

2021’DE BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRÜYOR

Bedelli askerliğin yeni ücreti kadar kaç gün olacağı da en çok merak edilen konular arasında. Bedelli askerliğin kalıcı olması ile birlikte adayların en çok merak ettiklerinden biri kaç gün askerlik yapacakları oluyor. Bedelli askerlik, ikamet edilen evden çıktığınız gün dahil olmak üzere 21 gün sürüyor. Evden çıkılan günün hesaplanması ile de birliğe teslim olmadan önce askerlik başlamış oluyor. Aynı zamanda ikamet edilen yerden, askerliğin yapılacağı ile giderken yol ücreti de bedelli askerlik ücretine dahil edilerek adayların hesaplarına yatırılıyor. Adaylar yol ücretini PTT’den alabiliyorlar.

2021’DE BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

2020’de ücretlerini ödeyen adaylar için 2021’deki görev tarihleri aşağıda yer alıyor.

01- 02- 03 Nisan 2021

13- 14- 15 Mayısıs 2021

17- 18- 19 Haziran 2021

05- 06- 07 Ağustos 2021

16- 17- 18 Eylül 2021

21- 22- 23 Ekim 2021

25- 26- 27 Kasım 2021



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:06
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