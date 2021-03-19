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2021 Bayram tarihleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Üç aylara girilmesinin ardından Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayının bitmesiyle karşıladığımız Ramazan Bayramı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Bayram tarihleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Ayrıntılar haberimizde

19 Mart 2021 Cuma 15:21
2021 Bayram tarihleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?
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Recep ayının başlamasıyla birlikte kandil geceleri İslam alemi için önem arz etmekte. Regaip ve Miraç Kandili’ni geçirdiğimiz mübarek günlerde sıra mübarek Şaban ayının Berat Kandil’ine geldi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bayram heyecanı vatandaşlarda başladı. Bayramdan bir gün önce kabul görülen arife günü ne zaman?2021 dini bayram takvimi diyanet tarafından açıklandı.

2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

Diyanet Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 tarihinde Müslüman alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı başlıyor. Ramazan Bayramının 1. Günü ise 13 Mayısıs 2021 tarihi olarak yayınlandı.

Ramazan Bayramı tatil günleri

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen mübarek kadir gecesi ise 8 Mayısıs 2021 de gerçekleşecek.

2021 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 yılında Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 Resmi tatil günleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayısıs 2021 Çarşamba

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayısıs 2021 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil

2021 Dini günler takvimi

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayısıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayısıs Arefe Günü

13 Mayısıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayısıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayısıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

11 ayın sultanı ramazanın anlamı

Müslüman alemi için en önemli aylar arasında yer alan ramazan ayı en kutsal aylar içirişinde yer alıyor. Sahur ile başlayıp iftar ile günlerimizi sonlandırdığımız, sevinç ile teravihe gittiğimiz ibadet dolu geçirdiğimiz ayda insanlar aynı sofrada buluşup güzel zamanlar geçiriyor. Genellikle ibadet dolu geçirdiğimiz bu ayda İslam alemi Allah rızası için gerekli tüm ibadetleri yapmaya çalışıyor.

Ramazan ayı ile ilgili hadisler

RAMAZAN ayı: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.) [Taberani]

Bayram nedir?

Arapça karşılığı “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü” olarak bilinmektedir. Hac kelimesi Araplarda ‘ziyaret etmek’ anlamına geldiği için en büyük bayramı hac olarak görüyorlar. İbranice de ‘hag’ olarak bilinen bayram; dönmek dolanmak anlamına gelmektedir. Bayram da Türk geleneğine göre büyükler ziyaret edilir durumu olmayan kişilere is yardımlar yapılır. Küs ve dargın olanlar barıştırılır ve bayram boyunca birçok kişi hoşgörülü davranır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıTarihKurban Bayramı
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