2021 Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe?

Her yıl kutlanana ve özel günlerden birisi olan Babalar Gününün ne zaman olduğu araştırılmaya devam ediyor. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Gününün 2021 ylında hangi güne denk geldiği merak edilirken aynı zamanda babasına hediye almak isteyen pek çok kişi de araştırmalarına hız verdi.

2021 Babalar Günü ne zaman?

Babalar günü 2021 yılında 20 Haziran 2021 tarihinde kutlanacak.

Babalar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Amerikan iç savaşında gazi olan Sonora Smart Dodd, anneler gününün kutlanması sonrasında babalar gününün de olması gerektiğini düşünmüştür. Dodd’un annesinin yokluğunda babaları 6 kızına bakarken babasının doğum günü 5 Haziranı babalar günü ilan etmiştir. Daha sonraki dönemlerde babalar günü Haziran ayının üçüncü Pazarına ertelenmiştir.

İlk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Eski ABD başkanı Calvin Coolidge ise babalar günü kutlamalarını desteklemiştir. O dönemlerde başkan olan Lyndon Johnson ise babalar gününü her yıl haziran ayının 3. Pazarı olarak kutlamaya yönelik bildiri yayınlayarak babalar gününün resmiyet kazanmasını sağlamıştır. 1972 yılı ABD Başkanı Richard Nixon ise babalar gününün resmi tatil ilan etmiştir.

Katolik Hristiyanlar babalar gününü farklı bir tarihte kutlamaktadır. Dini açında da babalar gününü ele alan Katolik Hristiyanlar İsa peygamber için babalar gününü Mart’ın 19’unda kutlamaktadır. Ayrıca babalar günü demek yerine St. Joseph Günü olarak adlandırmaktadır.