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2021 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü'ne kaç gün var?

Haziran ayına girmemizle beraber Babalar Günü’nün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. 2021 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü'ne kaç gün var? gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilen soruların cevapları…

06 Haziran 2021 Pazar 10:43
2021 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü'ne kaç gün var?
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Haziran ayına girmemizle beraber Babalar Günü’nün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Tüm dünyada kutlanan Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. 

Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

Babalarına sürpriz yapmak isteyenler Babalar Günü’nün ne zaman kutlanacağı araştırmaya başladı. Babalar günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacaktır. Babalar Günü’ne tam 16 gün vardır. 

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü’nün kutlandığı gibi Babalar Günü’nün de kutlanması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştür. Dodd ise babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama çalışmalar o tarihe yetişememiş bu yüzden haziranın üçüncü Pazar gününe ertelenmiştir. İlk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmış olan Babalar Günü 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge ise kutlamalara destek vermiştir ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johmson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlamıştır. 1972 yılındaysa Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmî tatil ilan edilmiştir. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:43
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