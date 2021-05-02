2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Dünya üzerindeki tüm babalar adanmış bir gün olan babalar günü, çocukların babalarına bir şükran ifadesi olarak her yıl kutlanmaktadır. Sadece babalar özel bir gündür. Babalar gününü kutlayan kişiler arasında aile üyeleri, yakın arkadaşları, akrabalar, çocuklar, anneler ve babalar bulunmaktadır. Anneler gününün yaklaşması ile birlikte babalar günü merak edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız 2021 babalar günün hangi güne denk geliyor, 2021 babalar günü ne zaman kutlanacak, 2021 babalar günü hangi gün sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

2021 Babalar Günü

Babalar günü her yıl haziran ayında kullanmaktadır. Dünya genelinde bir çok ülke babalar gününü kutlamaktadır. Bu özel günde babalar için çocuklar ve aile üyeleri tarafından çok özel kutlamalar hazırlanır. Babalara çeşitli hediyeler alınır. Bu açıdan babalar da babalık düşüncesi pekişir. Vatandaşlarımız 2021 yılı babalar günü ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Tüm dünya genelinde babalar günü kutlanıyor. Tüm dünya genelinde kutlanan babalar günü haziran Ayı’nın üçüncü haftasında kutlanmaktadır ve pazar gününe denk gelmektedir. Bu bilgilere bakacak olursak babalar günü 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacaktır. Babalar gününü kutlayacak olanlara buradan bu duyuru yapıyoruz. Aman Babalarınıza kötü hediye almayın.

Babalar Günü Ne Zaman Başladı?

Babalar günü ilk kez ne zaman kutlanmaya başladı ben de bilmiyorum ama 19 Haziran 1910 yılında kutlandığı tahmin ediliyor. Babalar günü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atıldı. Amerika’da yaşanan iç savaş sonrasında anneler günü gibi babalar gününde kutlanması gerektiği düşünüldü.