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2021 Babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Anneler gününe az bir süre kala pek çok vatandaş annesi için hediye arayışı içine girdi. Annesine hediye ararken babası için de hediye aramaya başlayan pek çok vatandaş tarafından en çok sorulan soru “Babalar günü ne zaman?” oldu. Peki, 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte cevabı…

07 Mayıs 2021 Cuma 19:03
2021 Babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
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2021 babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak ? sorusu son günlerin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Babasına hediye almak için bu özel günü kaçırmayı istemeyen vatandaşlar babalar gününün hangi tarihte olduğunu öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte 2021 Babalar günü ne zaman? sorusunun cevabı…

Günümüzde hemen hemen bütün dünya tarafından kutlanan Babalar Günü Haziran ayının 3. Haftasında ki Pazar günü kutlanmakta.

2021 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Her sene Haziran ayında kutlaması yapılan Babalar Günü, Haziran ayının 3. Pazar gününde kutlanıyor. Babalar Günü bu sene 21 Haziran 2021 Pazar gününde kutlanacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:03
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2021BabalarGünüNeZaman
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