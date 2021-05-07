2021 babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak ? sorusu son günlerin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Babasına hediye almak için bu özel günü kaçırmayı istemeyen vatandaşlar babalar gününün hangi tarihte olduğunu öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte 2021 Babalar günü ne zaman? sorusunun cevabı…

2021 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Günümüzde hemen hemen bütün dünya tarafından kutlanan Babalar Günü Haziran ayının 3. Haftasında ki Pazar günü kutlanmakta.

Her sene Haziran ayında kutlaması yapılan Babalar Günü, Haziran ayının 3. Pazar gününde kutlanıyor. Babalar Günü bu sene 21 Haziran 2021 Pazar gününde kutlanacak.