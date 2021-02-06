2021 Avcılık belgesi nereden, nasıl alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri

Avcılık hobisi edinmek isteyenler gerekli şartları sağladıkları takdirde resmiyette avcılık yapabilir.Prosedürleri yerine getiren kişiler belgeyi almaya hak kazanırlar.Yasak avlanmanın ve yapılması gereken dönemlerin öğretildiği bazı kurallar vardır.

Avcılık belgesi nasıl edinilir?

Yaşadığınız ildeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yaparak belgeyi alabilirsiniz.

Avcılık belgesi şartları nedir?

Başvuru Dilekçesi,

- Sertifika (Aslı) ve fotokopisi,

- Tüfek Ruhsatı (Aslı) ve fotokopisi,

- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,

- Sabıka Kaydı,

- Diploma Fotokopisi,

- İkametgah Belgesi,

- Denek Üyelik Belgesi (Üyeliği var ise),

- Vergi Dairesinden alınacak 9148 Avcılık Belgesi Harç Makbuzu

2021 yılı avcılık belgesi harç ücreti?

Belgeyi almaya hak kazanmak için 2021 senesi için harç bedeli ikiye ayrılır.Alacak kişi denek üyesi ise 333 tl, değilse 363.90 tl ödemesi gerekecek.