2021 Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı aşure günü hangi tarihte?

Muharrem ayının mübarek günlerinden biri olan Aşure gününe uzun bir zaman olmasına rağmen birçok kişi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı.
Aşure günü ne zaman?
Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilecek olan Aşure günü bu sene 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.
Hadis-i şerifte şöyle buyurulur;
Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçluydular. Hayvanlarda hiçbir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tövbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu. [Taberani]
Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelincede yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)