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2021 Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı aşure günü hangi tarihte?

Her yıl Muharrem ayınının 10'uncu gününde idrak edilen aşure gününün 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği araştırılmaya başlandı. 2021 yılı Muharrem ayı Aşure gününün hangi tarihte olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 01:17
2021 Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı aşure günü hangi tarihte?
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Muharrem ayının mübarek günlerinden biri olan Aşure gününe uzun bir zaman olmasına rağmen birçok kişi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı.

Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilecek olan Aşure günü bu sene 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.

Allah, duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hz. Âdem'in tövbesi, Hz. Nuh'un büyük tufandan kurtulması, Hz. Yunus'un balığın kanından çıkması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, Hz. Yusuf'un kuyudan çıkması, Hz. Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü olarak idrak edilir.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulur;

Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçluydular. Hayvanlarda hiçbir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tövbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu. [Taberani]

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelincede yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)



Son Güncelleme: 17.03.2021 01:17
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem AyıAşure Günü2021
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