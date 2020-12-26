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2021 Astsubay maaşları ne kadar? Astsubaylar ne iş yapar? Astsubay görevleri ve Astsubay rütbeleri

2021 yılı enflasyon oranlaru açıklandı. Bu açıklamalara göre astsubayları maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Minimum astsubay maaşı ne kadar olacak? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:10
2021 Astsubay maaşları ne kadar? Astsubaylar ne iş yapar? Astsubay görevleri ve Astsubay rütbeleri
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2021 Yılında Astsubay Maaşları Ne Kadar Olacak? Astsubayların Görevleri Nelerdir?

Meslek yüksek okullarında 2 yıllık bir eğitimden sonra mezun olan astsubaylar, ülkenin dört bir yanındaki askeri birliklerde göreve başlarlar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli personellere belirlediği tutarlar mukabilinde maaş alırlar. Peki 2021’de astsubay maaşları ne olacak? İşt merak edilen her şey...

Astsubayların 2021’de nekadar maaş alacakları belli olmaya başladı. Astsubaylar, görev yaptıkları birliklere, bölgeye, evli olup olmadıklarına ve çocukları olup olmadığına göre farklı miktarlarda maaşlar alırlar.

Astsubaylar Ne Kadar Zam Alacak?

Bu yıl memurlara ve memur emeklilerine %3 zam yapılacağı duyuruldu. Astsubay maaşları yapılacak zamlarla minimum 5800 Tl olacağı düşünülüyor. En yüksek maaşlar Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinde verilmektedir.  Mesleğe yeni başlayan astsubaylar 5700 TL ile mesleğe başlamaktadırlar.



Son Güncelleme: 26.12.2020 18:10
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