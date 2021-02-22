2021 Askerlik yol parası ne kadardır? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır? Askerlik yol parası ne zaman yatar?

Askere gidecek vatandaşlara verilen yol parası, iki ayrı kalemden oluşuyor olsa bile tek seferde ödemesi yapılıyor. Öncelikle askeri birliğin yer aldığı ile gidilebilmesi adına verilen seyahat ile yol ücretidir. Bireylerin yaşamış oldukları yerden gideceği birliğin hangi şehirde yer aldığı mesafeye göre farklılık gösterdiğinden ödenen yol paraları ile ilgili net bir ücret belirtmek mümkün olmuyor. Asker adayları, sevk tarihlerinin yaklaşmaya başladığı bu günlerde bulundukları belediyelere yazı gönderip otobüs ücretleri ile bilet fiyatlarının araştırılıp askerlik şubelerine bildirilmesini istedikleri resmi bir yazı gönderirler.

Askerlik yol ücreti alımlarında istenilen şartlar nelerdir?

Askerlik yol ücretinin alınabilmesi için yapılması gereken öncelikli olarak askerlik görevinin yerine getirilmesi için hiçbir engel olmamasıdır. Bu sebepten dolayı askerliğini yapacak bireylerin askerlikten önce gerekli olan belgelerden eksik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. Fakat, gidecekleri birliğe uçak ile gitmesi gereken bireylerin uçak ücretlerinin kendilerinin vermesi gerekiyor. Devlet, bu uçak ücretlerini sonradan geri ödüyor.

Askerlik yol parası sorgulama işlemi

Askerlik yol parası hesaplaması nasıl yapılır?

Askerlik yol parası sorgulama işlemi PTT şubelerinden veya da e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor. Yol ücretinin miktarı ile arama yapılacak konu ne ile ilgiliyse e-Devlet aracılığı ile konu ile ilgili kelimeler yazılarak sorgulama işlemi yapılabilir. Fakat, askerlik yol ücretleri yatmış mı yatmamış mı bunu yalnızca PTT şubelerine gidip kimlik görevli personele verildikten sonra öğrenmek mümkün oluyor. Yol ücreti yattıysa ücreti çekmek mümkün oluyor.

Askerlik yol parasının hesaplanması, ikamet edilen il ile teslim olunacak il arasında ki kilometreye bakılarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sürecinde ikamet edilen şehirde ki belediye, otobüs bilet ücretleri ile ilgili gereken bilgiyi askerlik şubelerine bildirmiş oluyorlar. Bu bildirme işlemi sonrasında aşağıda ki yollar izlenerek yol parasının ne kadar olduğu hesaplanıyor.

İkamet edilen il ile teslim olunacak birliğin arası 0 ile 600 km mesafede yer alıyor ise 1 günlük ücret 20 Türk Lirasıdır.

İkamet edilen il ile teslim olunacak birliğin arası 601 ile 1200 km mesafede yer alıyor ise 2 günlük ücret 40 Türk Lirasıdır.

İkamet edilen il ile teslim olunacak birliğin arası 1201 ile 18000 km mesafede yer alıyor ise 2 günlük ücret 60 Türk Lirasıdır.

Askerlik yol parası nereye yatırılıyor?

Askerlik yol parası PTT şubelerine yatırılmakta. Askerlik yol parası alacak olanlar, en yakın PTT şubesine gidip görevli memura kimliğini verip, askerlik yol parasını almak istediğini söyledikten sonra yol parası yatırılmışsa, yol parasını alabilir.

Askerlik yol parası yattığında, paranızı 81 il ile bütün ilçelerde yer alan PTT şubelerinden kimliğiniz ile alabilmeniz mümkün.