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2021 askerlik borçlanması nedir, ne kadardır? Askerlik borçlanması kimleri kapsar? Askerlik borçlanması nasıl sorgulanır?

Askerlik borçlanma başvuru ve sorgulama işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Borçlanma hesaplanırken ay 30 gün ve yıl 365 gün olarak kabul edilmektedir. Yapılan başvuru ardından 40 gün sonuçlanma süresi bulunmaktadır. Bu sürenin ardından borçlanmanın kabul edilip edilmediği sonuçlanmaktadır. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 14:25
2021 askerlik borçlanması nedir, ne kadardır? Askerlik borçlanması kimleri kapsar? Askerlik borçlanması nasıl sorgulanır?
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Askerlik borçlanması hesaplanırlen ay 30 gün ve yıl 360 gün olarak kabul edilmektedir. 

Askerlik borçlanmasının tutarı 2021 yılında 30 günlük için 1.444.80 TL’dir. 180 günlük borçlanma 6.868,80 TL’dir. 18 aylık bedeli ise minimum 20.606 TL’dir. 

Borçlanma hesaplama işlemi ise, 

Borçlanma alt sınırı: 111,25x %32: 38,16 TL ( Gün)

Borçlanma üst sınırı: 894,38x %32 : 286,20 TL ( Gün ) şeklinde yapılmaktadır. 

Askerlik borçlanması faydalanabilecek kişiler 

5510 sayılı kanunun 41/b maddesine göre, er veya er baş olan kişiler, ve yedek subay, yedek astsubay okulundaki kişiler faydalanabilmektedir. 01.01.1950’den sonra yedek subay okulunda geçirilen süre, muvazzaf ve ihtiyat askerlik durumunda er ya da erbaş şeklinde silah altında geçen vakitler ve 26.06.2019’dan sonra yedek astsubay okulunda geçen vakitlerle borçlandırılma yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra 01.10.2008’den önce aktif sigorta bulunmaması sebebi ile askerlik borçlanması reddedilen kişiler bu tarihten sonra tekrar başvuruda bulunurlarsa aktif sigorta kuralı aranmaz. 

Askerlik borçlanması nasıl yapılmaktadır?

Erkek sigortalı olan bireyler SGK’ya ödeme yaparlar. Geçirilen süre zarfı için borçlanma talep edilebilmektedir. SGK’ya askerlik belgesi ile başvuru yapılması ile askerlik süresine göre borçlanma ücreti hesaplanır. Ortaya çıkan ücretin ödenmesi ile borçlanma işlemi tamamlanır. Ayrıca SSK ve Bağkur ya da memur olan bireyler de borçlanmadan faydalanabilirler. Başvuru işlemi E-devlet’ten 4A,4B,4C kapsamında yapılabilmektedir. E-devlet’te SGK kısmından sigorta kapsamı seçilir ve gerekli olan bilgiler doldurulur. Müracaat işlemi böylece tamamlanmış olur. 

Sorgulama işlemi 

E-devlet üzerinden askerlik borçlanma sorgulanabilmektedir. Başvuru yapılması ardından 40 gün beklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte sonuç takip edilmelidir. E-hizmetler kısmından SGK seçilerek gerekli bilgilere de ulaşım sağlanabilmektedir. Borçlanma kabul edildi ise gerekli ödeme verilen süre zarfında yapılmalıdır. Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır. 

Borçlanılan ücret iade edilir mi?

Bir kişi borçlanmadan vazgeçerse, hesaplanan miktar iade edilmektedir. Fakat emekli maaşı bulunmamalıdır. Her hangi bir sınırlama olmadan yapılan ödeme geri iade edilir. Borçlanmadan vazgeçen kişi, daha sonra tekrar başvuru yapabilir. 

Askerlik borçlanması faydaları

Kişinin prim sayısı artar. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi ve yaşını sağlayan fakat çalıştığı günü yeterli bulunmayan kişiler borçlanmadan yararlanarak emekli olma hakkını kazanabilir. Bir erkek bireyin emekli olması için 5 ay zamanı varsa bu süre ödenerek emekli olunabilir. Kişi sigortalı olduktan sonra askerlik görevini yaptıysa borçlanma uygulayarak prim gününü artırır. Ancak emekli olma tarihi öne çekilmez. Eğer sigorta başlamadan askerlik görevi yapıldı ise ve borçlanma yapıldıysa borçlanma zamanı ilk sigortalı olduğu tarihe kadar gider.



Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikBorçlanma
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