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2021 Askere gidecek olan vatandaşa askerde verilen malzemeler ve eşyaların listesi

Askere gidecek olan vatandaşlarımız askerde verilen malzemeleri merak etmektedir. Askerde asker adaylarına bazı malzemeler verilir. Asker adayları askerde verilen malzemeleri ve eşyaları internet üzerinden araştırıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 02:22
2021 Askere gidecek olan vatandaşa askerde verilen malzemeler ve eşyaların listesi
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün erkekler zorunlu askerlik görevini tamamlamaları gerekir. Askerliğin yaşı 21 ile 41 yaşları arasıdır. 21 yaşına gelen her erkek askere gitmek zorundadır. Ülkemizde bir erkeğin herhangi bir sağlık sorunu yoksa askere gitmesi zorunludur. Asker adayları askerde verilen malzemeleri ve eşyaları merak etmektedir.

Askere giden erkeklerin askerlik boyunca ihtiyaç duyduğu bir takım malzemeler vardır. Bu malzemeler iç çamaşırı, bakım ürünleri, tıraş malzemesi ve kıyafet şeklinde sıralanabilir. Bu eşyaları kendiniz temin edebildiğiniz gibi, devlet de size bazı ücretsiz eşyalar vermektedir. Askerlik süresi boyunca devletin verdiği askeri malzemeleri ve eşyaları kullanabilirsiniz.

2021 yılı askeriye tarafından verilen askerlik eşya ve malzemeleri belli oldu. Buna göre askere gittiğiniz zaman size bir tane eşofman takımı, bir tane kışlık parka, bir tane er gömleği ve el elbisesi, bir çift spor ayakkabısı, bir tane pijama takımı, bir çift yazlık bot, bir çift kışlık bot, bir çift çorap takımı, iki tane külot, bir tane atlet, bir tane spor şortu, bir tane banyo şortu, bir tane yüz havlusu, bir tane banyo havlusu, bir tane palaska, bir tane künye zinciri, iki tane künye levhası verilmektedir. Bu malzemelerin yanında askerlerin günlük kişisel bakımlarını karşılayabilmek için diş fırçası, diş macunu, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, şampuan ve bazı temizlik malzemeleri verilmektedir.

Bunların yanında askere giden her asker adayı, askere gitmeden önce bazı malzemeleri alması gerekir. Buna göre iç çamaşırı, çorap ve diğer temel ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin alınması gerekmektedir. Çünkü askerlik süresi altı ay uzatılmıştır. Ayrıca 12 ay boyunca askerlik yapan kişilerde vardır. Dolayısıyla askeriyede size verilen malzemeler bütün askerliğiniz boyunca size yetmeyebilir. Dolayısıyla askere gitmeden önce siz de şahsi olarak bir takım malzemeleri almanız gerekmektedir.

Askere gitmeden önce banka kartınızı, paranızı saklayacağınız boyundan asmalı cüzdan almanız gerekir. Ayrıca içerisinde diş fırçası, tıraş köpüğü, banyo tıraş bıçağı, diş macunu gibi malzemeler içeren tıraş çantası almanız gerekmektedir. Sabun kutusu almanız gerekiyor. Botunuzda boyayacak ve parlatıcı sünger almamız gerekiyor. Ayrıca bir kilit ve anahtar almanız gerekiyor. Sivil eşyalarınızı saklayacağınız dolaba kilit ve anahtar almanız gerekiyor.

Kirli ve temiz çamaşırlarınızı saklayacağımız çamaşır torbası almanız gerekiyor. Elbiselerinizi asmak için askı almanız gerekiyor. Güneşli havalarda kullanmak için güneş kremi almanız gerekiyor. Vücut kremi almanız gerekiyor. Ayrıca ayaklarınızın vurmaması için bot vatkası, vücuttaki pişikler için pudra, yaralar için yara bandı, tınak makası, peçete, ıslak mendil, eldiven, sivil kıyafet, banyo lifi, içlik, ayak kokusu giderici, asker saati, dikiş malzemeleri, iki tane içlik, poşet eldiven, kulak tıkacı, en az 8-10 tane külot ve atlet, en az 8-10 tane çorap, nevresim için çengelli iğne, birkaç tane banyo ve yüz havlusu almanız gerekiyor.

Kış vaktinde askere giderseniz size içlik ve polar yardımcı olacaktır. Havalar soğursa kalın giysiler giymeniz sizin için iyi olur. Sıcak havalarda da pudra, şort ve ince kıyafetler sizi rahatlatacaktır. Dolabınız için askılık almanız gerekiyor. Ayrıca askerde her cuma tıraş kontrolü vardır. Dolayısıyla her gün tıraş olmanız gerekiyor.

Askerde mıntıka temizliği vardır. Her gün mıntıka temizliği olmaktadır. Çünkü her gün askeri alanda sigara izmaritleri ve çöpler bulunmaktadır. Bu çöpleri askerler attığı gibi yine askerler temizlemektedir. Mıntıka temizliği sırasında askere götüreceğiniz plastik poşet eldivenler işinizi görecektir.

Askere gitmeden önce askeri malzeme alacağımız dükkanlar farklı olmaktadır. Askeri malzeme satan dükkanlar, diğer dükkanlardan ayrıdır. Dolayısıyla askeri malzeme satan dükkanlardan askeri malzeme temin edebilirsiniz. Ayrıca bazı intenet siteleri de toplu askeri malzeme satmaktadır. Sizin unuttuğunuz bir malzeme olursa alışveriş yapacağınız yer size yardımcı olacaktır.

Askerde verilen malzemelerin birçoğu geri alınmamaktadır. Ancak bazıları geri alınır. Geri alınan malzemeler arasında kamuflaj ve benzeri iş başı malzemeleri bulunmaktadır. Askere giden kişilere verilen malzemelerden atlet, şort, çorap, spor ayakkabı, külot gibi kıyafetler geri alınmamaktadır. Ayrıca işbaşı malzemelerini geri vermeyen askerler terhis belgesi alamıyor.

Askere gitmeden önce bilmeniz gereken bir diğer bilgi ise askeriyeye sokulması yasak olan malzemelerin hangileri olduğudur. Askerlik süresi boyunca kullanmanız yasak olan bazı malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeleri askeriyeye sokarsanız ceza ile karşı karşıya kalırsınız.

Bu malzemelerin başında akıllı telefonlar gelmektedir. Kameralı telefon ve akıllı telefonlar askere götürülmez. Mesai saatleri içerisinde kamerasız telefon ve tuşlu telefon kullanabilirsiniz ancak akıllı ve kameralı telefonları mesai saatleri dışında bile kullanamazsınız. Nizamiyeye girmeden önce kamerasız tuşlu telefonlar kontrol ediliyor ve size Askercell adlı bir hat veriliyor. Bu hattın fiyatı da 150 TL olmaktadır. Yani tuşlu telefon ve kamerası telefon dışında hiçbir şekilde başka türden bir telefon askeriyeye götüremiyorsunuz.

Askere götürülmeyecek malzemeler arasında kamera ve fotoğraf makinesi de bulunuyor. İzinsiz olarak kışlaya fotoğraf makinesi ya da kamera sokarsanız ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Unutmayın ki acemi birliklerinde fotoğraf çektirebileceğiniz fotoğrafçılar vardır. Komutanınız izin verirse buralara giderek fotoğraf çektirebilirsiniz.

Elektrikli battaniye, MP3 müzik çalar, radyo, su satıcısı gibi elektronik cihazları askerlik boyunca kullanmanız yasaklanmıştır. Bu cihazları nizamiyeye sokarsanız ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ayrıca askeriyeye silah, bıçak, çakı gibi ateşleyici delici ve kesici aletleri sokamazsınız. Eğer üstünüzde bu aletlerle yakalanırsanız askerliğiniz sıkıntıya girebilir.

Ayrıca askeriyeye uyuşturucu madde, ilaç, sivil kıyafetler, gıda malzemeleri, bazı ideolojik kitaplar sokamazsınız. Mesai saatleri dışarısında dışında sigara içebilirsiniz. Ayrıca komutanımız izin vermediği sürece sivil kıyafet giyemezsiniz.



Son Güncelleme: 03.03.2021 02:22
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AskerAskerlikAskerlik Malzemeleri
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