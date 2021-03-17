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2021 Asker harçlığı ve er asker maaşları ne kadar?

2021 asker harçlığı ve er asker maaşları ne kadar oldu sorusu merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı yeni yılda asker maaşlarını açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 09:05
2021 Asker harçlığı ve er asker maaşları ne kadar?
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2021 yılıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere birçok alanda maaşlara zam yapıldı. Bu alanlardan biri de asker maaşları oldu.

2021 er asker maaşları

Bilindiği gibi çavuş, onbaşı ve er askerlere harçlık adı altında belli bir ücret ödenmektedir. Ancak söz konusu maaşlar tüm askere ödenmiyor. Doğu bölgesinde görev yapan askerler batıdakilere göre daha yüksek maaş almaktadır. Doğu terör bölgesi olduğunda buradaki askerlerin can güvenliği nedeniyle maaşlarda daha fazladır.

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılında er asker olarak vatani görevini yapan askerlere 145,60 TL harçlık vermektedir.

Onbaşı rütbesinden askerlere 166,40 TL harçlık maaşı verilmektedir. Çavuşlar ise 187,52 TL almaktadır.

Doğuda er maaşları ne kadar?

Doğuda görev yapan asker bulundukları bölgenin zorluk duruma bağlı olarak farklı maaşlarda alabilir. Ancak genel olarak 2021 yılında doğuda görev yapan askerlere 2.640 TL maaş verilmektedir.

Askerlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Asker maaşları aylık katsayı oranı ve rütbelere göre hesaplanır. Çavuşların katsayısı 1.172 ile gösterilirken, onbaşıların katsayısı 1.040 ile gösterilir. Doğuda görev yapan onbaşı ise 16.500 olarak belirlenmiştir.

Er askerlerin katsayısı 910, doğuda görev yapan er askerler ise 15.500 üzerinden değerlendirilir. Söz konusu rakamlar MSB tarafından belirtilen 7.600 gösterge ile çarpılır ve buna göre ödeme yapılır.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 09:05
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Anahtar Kelimeler:
AskerMaaşHarçlıkEr
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