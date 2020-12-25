2021 Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Aralık 2020 tarihinde Türk-İş’in başkanlığında online olarak üçüncü toplantıyı gerçekleştirmişti. TÜİK yapılan 3.toplantıda komisyona 2.792 TL asgari ücret teklifinde bulundu.

Asgari ücret 4.toplanyısı hangi tarihte yapılacak?

2021 senesinde verilecek olan asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını geçen haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başkanlığında yapılmıştı.. Orta Vadeli Program’da bundan önce olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı yapılacağı açıklanmadı. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerin de artış oranı ½3+3 olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2.toplantısı’te 15 Aralık'ta yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısı Türk-İş başkanlığında 22 Aralık'ta yapıldı.

TÜİK, 2.792.10 TL asgari ücret önerisinde bulundu. 2021 asgari ücret kararı için son kez toplantı yani 4.toplantı için bir tarih belirlenmedi.