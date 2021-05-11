2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?

Arefe günü bankaların açık olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında. Bu sene 12 Mayıs Çarşamba’ya denk gelen arefe gününde bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? Merak ediliyor. İşte 2021 arefe günü bankaların çalışma saati…

Arefe günü bankalar açık mı?

Bu sene arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe gününde tüm resmi kurumlar yarım gün hizmet verecek. Öğleden sonrasında Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün çalışacaklar.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kamuda çalışanlar bayram tatili haftasında 10 ile 11 Mayıs tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün çalışacaklar. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak.