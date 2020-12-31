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2021 Arabuluculuk asgari ücret tarifesi ve ücreti ne kadar oldu?

2021 yılı içerisinde geçerli olacak olan arabuluculuk asgari ücret tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan tarife sonrasında yeni tarife oranları belirlilik kazanmış durumda. 2021 yılında geçerli olacak arabuluculuk asgari ücret tarifesi merak konusu oldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 17:34
2021 Arabuluculuk asgari ücret tarifesi ve ücreti ne kadar oldu?
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Arabuluculuk işini yapanlara yeni yılda ödenecek olan asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarifenin yayınlanmasında sonra arabuluculuk yapan kişilerin güncel alacakları maaş merak edilmeye başlandı. Yeni yılla beraber gelen tarife en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

2021 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümünde, arabulucu ile uyuşmazlığın taraflar arasında geçerli bir ücret anlaşması yoksa veya arabulucu ile taraflar arasında ücret tutarı konusunda bir anlaşmazlık varsa 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlık Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu tarife hükümleri uygulanacaktır.

Arabuluculuk ücreti bu oranın altında belirlenemez. Aksine sözleşmede yer alan ücret hükümleri geçersiz sayılacak ve bedeli tarife hükümlerine göre belirlenecektir.

Belirli uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık ortaya çıkarsa, her uyuşmazlık için ayrı bir ücret alınacaktır.

Arabulucu, hukuki uyuşmazlıklar için ücretlendirme standardına göre paranın ödenmesi veya parasız kalması durumunda ücreti alacaktır.

Fiyat listesinde belirtilmediği takdirde fiyat listesinin ilk bölümünde diğer uyuşmazlık türleri için belirlenen ücretler ödenecektir.

Arabuluculuk ücretinin ödenmesi, arabuluculuk faaliyetinin bittiği gün geçerli olan fiyat listesi esas alınacaktır.

Ücret tarifesi

Hukuki uyuşmazlıkların parasız veya arabuluculuk yoluyla kullanılamaması için arabulucuya ödenmesi gereken ücret İki taraf varsa aile hukuku uyuşmazlığında arabulucuya ödenecek ücret saat başına 170 liradır. 3-5 kişi katılıyorsa, katılımcı sayısına bakılmaksızın 360 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumu olduğunda tarafların sayısına bakılmaksızın saati 380 TL, daha fazla tarafın katılması gözetmeksizin kişi sayısı ise 380 TL 11 ve üzeri ise 1 saatlik taraf kişi sayısına bakılmaksızın 400 TL olarak belirleniyor.

Ticari bir uyuşmazlığa 2 kişi katılırsa her taraf saatte 330 TL, 3 ile 5 kişi katılıyorsa, katılımcı sayısına bakılmaksızın saatte 680 lira olur; her taraftan bağımsız olarak 11 kişi veya daha fazla kişinin taraf olması durumunda saatte 700 TL, taraf olursa, taraf sayısı ne olursa olsun bir saat 720 TL’dir.

İşçiler ile işverenler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflar 2 kişi ise bir saat 170 TL, taraflar 3-5 kişi ise taraf sayısına bakılmaksızın saatte 360 ​​TL, 6-10 kişi ise saatte 380 TL, Taraflar 11 veya daha fazla kişiyse Bu durumda, taraf sayısına bakılmaksızın 400 TL olarak tanımlanmıştır.

Tüketici uyuşmazlıklarında taraflar 2 kişi ise taraf başına 170 TL, taraflar 3-5 kişi ise saatte 360 ​​TL, taraf bakılmaksızın taraflar 6-10 kişi, 11 kişi ve üzeri ise saatte 380 TL, 11 ve üzeri taraf sayısı varsa taraf sayısı ne olursa olsun, saatte 400 TL olacak.

Diğer uyuşmazlık türlerinde, 2 kişi taraf ise, bir saat taraf başına 205 TL, 3-5 kişi tarafsa, saatte 430 TL, taraf sayısına bakılmaksızın saatte 450 TL, 11 veya daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı ne olursa olsun saatte 470 TL.

Arabulucu ilk 50 milyon lira için çalışıyorsa, vergilendirilebilir veya para karşılığı olarak değerlendirilebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü için arabulucuya ödenecek ücret %6, birden fazla arabulucu çalışırsa %9; sonrasında gelen 80 milyon lira için arabulucu varsa %5, birden fazla arabulucu varsa %7,5 olacaktır.

Sonrasında gelen 130 milyon TL için, arabulucu varsa yüzde 4, birden fazla arabulucu aktifse %6; Arabulucu varsa %3, sonraki 260 milyon TL için birden fazla arabulucu çalışıyorsa %4,5; sonrasında gelen 780 milyon lira için arabulucu varsa %2, birden fazla arabulucu varsa %3 olacak.

Bir sonraki milyar 40 milyon TL için, arabulucu varsa %1,5, birden fazla arabulucu varsa %2,5; Arabulucu sonraki 2 milyar 80 milyon liralık için faaliyet gösteriyorsa %1, birden fazla arabulucu varsa %1,5; Arabulucu 4 milyar 160 milyon TL’den fazla için çalışırsa, arabulucu varsa %0,5 sadece birden fazla arabulucu olursa %1 olacaktır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 17:34
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Anahtar Kelimeler:
ArabuluculukAsgariücretTarifesi
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